Подоляка: Для Киева подрыв каховской дамбы был такой же неожиданностью

Разрушение Каховской ГЭС никак не повлияет на вероятность украинского контрнаступления, в Киеве лишь подкорректируют его планы.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минные поля восстановить несложно, а вот по болотистой местности действительно танком пройти очень трудно, опять же навести нормальные переправы – это нереально. На самом деле, это не часть контрнаступления, более того, по тем данным, которые есть у меня, для противника то, что случилось, стало такой же неожиданностью, как и для нас. И сегодня собирается Ставка ВСУшная, и там будут решать, потому что планы контрнаступления, в связи со многими обстоятельствами, будут серьёзно пересмотрены. …

Не смогут они его отложить (контрнаступление – ред.), и в связи с этой плотиной они вряд ли смогут на это сослаться. Потому что в данном случае наступление идёт в совсем другом направлении, к плотине абсолютно не привязано. Но очевидно, что основной удар не мог быть через Херсонское направление, там нереально наступать, поэтому здесь отмазаться от того, что плотина обрушилась, и мы не будем наступать, конечно, режим Зеленского не сможет.

Это действительно было неожиданностью, потому что целое утро они в авральном режиме, как таксомоторами в Москве, вывозили свои с островов плацдармы, которые они так расхваливали – острова, которые мы не защищали. Они их оборудовали, и сегодня утром они целое утро занимались эвакуацией этих плацдармов», – рассказал Подоляка.