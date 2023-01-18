Подоляка: Как бывший националист с Майдана прошу не оскорблять ВСУ «свинорезом»

Технологии работы в украинском информационном поле уже созданы, и наступивший 2023 год в этом плане обещает быть прорывным. Но куда важнее выработать образ общего лучшего будущего, ради которого люди будут готовы обернуть свое оружие в другую сторону и направить против общего врага.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил блогер с Украины Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблем ещё хватает, та же тяжеловесность государственного аппарата. Я вижу, как трудно он перестраивается в информационной политике, в некоторых моментах вообще не перестраивается, и по этой причине многие направления, которые должна была вести государственная служба, приходится вести блогерам. Но ничего, оно работает, и взаимодействие есть. Они, самое главное, не мешают, за что я благодарен. Если ты не ведёшь анти государственную риторику, политику тебе не мешают. Пожалуйста, делай так, как ты считаешь нужным. Информационные ЧВК – это уже реальность, которая создана. Положительные результаты есть, я думаю, что в 2023 году мы существенно их нарастим, и это даже в какой-то степени отразится на фронтах. На 2023 год планы грандиозные, если нам хотя бы наполовину удался их реализовать, будет здорово. В России такого ещё не делалось, некоторые направления идут дальше, чем то, что делают американцы», – отметил обозреватель.

По его словам, инструментарии для работы с украинской аудиторией есть, несмотря на ненависть и агрессию.

«Это все технологии, все это решаемо, более того, я скажу, что технологии по решению этой проблемы уже не просто разрабатываются, во многом уже разработаны. Ненависть – это сырье, из которого можно слепить все, что угодно. Даже если аудитория тебя ненавидит, есть инструменты для работы с ней. Тут нужно понимать, как она реагирует на любые твои действия, если ты хочешь получить нужный результат. Не обязательно, чтобы она тебя любила. Нужно её понять и соответственно дать нужный толчок в нужном направлении. Это инструментарий. Конечно, проще работать со своей аудиторией. Труднее правильно понять такую аудиторию, – подчеркнул Подоляка.

Блогер признался, что в 2014 году был в лагере украинских националистов, поддерживавших Виктора Ющенко на первом, «оранжевом» Майдане.

«Мне проще, потому что я долго был в той аудитории, и мне проще её понять, применить свой опыт, который у меня был с конца 80-х, когда я был националистом. Он мне сейчас большую пользу даёт, потому что я понимаю, как они мыслят, что у них в головах, как правильно работать с этой массой людей, которые нас ненавидят. В том числе многие инструменты, которые сейчас уже созданы. И уже работает, мне показали эффективность работы, в том числе на аудиторию».

Подоляка рассказал, что, будучи комендантом первого Майдана в Сумах в 2004 году видел, как заокеанские кураторы ставят задачи, идущие вразрез с целями, провозглашенными на Майдане. Но на все вопросы ответ был один – делай, что говорят, и не задавай вопросы.

«Ну как это не моего ума дело? Это моя страна, здесь живут мои дети, что значит не моего ума дело? Мы боремся за чьи интересы? За того дядю, которого я не знаю, у которого неизвестно какие планы? Извините, у меня в планах счастье моего народа, и когда я понял, общаясь с ними, что они представляют, я не поменял свои взглядов – я просто поменял дорогу и тех людей, с которыми иду. Хватило ума в этом разобраться, у меня деды воевали, и для меня это святое. Я своим критическим мышлением в этом разобрался, и когда начинался второй Майдан, я был ярым противником, пытался с этим бороться», – отметил блогер.

Он призвал избегать оскорблений в адрес ВСУ, поскольку, по словам Подоляки, идет отложенная гражданская война, о чем говорил президент Путин, между представителями одного народа.

«Мне очень не нравится, когда в военкоры, блогеры употребляют всякие неприличные эпитеты по отношению к украинским военным. Да, там тоже есть преступники их там много, но когда говорят «свинорезы» и так далее, это не то что режет уши – это преступление перед информационной борьбой. Вот тот же Евгений Пригожин, когда-нибудь от него слышали какое-то оскорбление? Он подчёркнуто вежлив, и он когда-то сказал, что мы тут кости друг другу поломаем, они срастутся, а потом вместе пойдём бить вот тех. Потому что мы один народ, мы, в конце концов, договоримся, и мы должны понимать, что это гражданская война, отложенная гражданская война. И как любая гражданская война она должна закончиться победой одной из сторон. Поэтому по итогу, скорее всего, государство Украина должно исчезнуть с карты мира. Не понятие «Украина», не жители Украины, даже не украинцы. Она сама потом трансформируется в нечто иное, потому что современная глобализация уберёт понятие национальность, которое возникло по итогу перехода в капиталистический мир. Сейчас, кроме того, что у нас идёт гражданская война, ещё очевидный кризис капиталистического мира. И новая, абсолютная какая-то сообщность будет другой, и соответственно, все национализмы уйдут на Западе, тоже отходят, это неизбежно. Они ещё по инерции эксплуатируют эту идею и пытаются нагадить, это все уйдёт», – уверен Подоляка.

По мнению обозревателя, нужен какой-то образ лучшего общего будущего для жителей нынешней России, нынешней Украины, нынешней Белоруссии, нынешнего Казахстана и других территорий. И когда люди, которые даже между собой дрались, убивали друг друга, увидят для себя полезность этого общего образа будущего, все уйдёт как в любой гражданской войне.

«С нынешними технологиями это вообще не проблема перешить мозги, – считает блогер. – Если они смогли перешить ложью мозги этих людей за 8 лет, то мы своей правдой сможем их перешить обратно намного быстрее. Потому что правду намного проще людям доносить, чем ложь, и доказать, что это правда. А с учётом того, что мы с ними одинаковые, что показали боевые действия, такие же упорные ребята в окопах там сидят. Вот когда говорят, вот они там трусы, да кто? Летчики ВСУ смертники, летят, бомбят на сверхмалых высотах, где нет шансов катапультироваться. Но летят. И нам проще договориться, чем американцам. Тем более, сколько раз они «кидали». Технологии такие сейчас разрабатываются. Это не будет главной проблемой. Главной проблемой будет создать образ позитивного будущего. Его некоторые называют идеологией, можно назвать и так, вокруг которой соберутся эти осколки. Как только это будет создано, все остальные проблемы очень быстро распадутся. Идеология должна выработаться, она должна созреть, и люди её должны выстрадать».