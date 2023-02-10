Подоляка: Нужно поддержать Эрдогана – иначе для России катастрофа

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Землетрясение в Турции обязательно отразиться на политическом плане и на будущем турецко-российских отношений. Турецкая оппозиция уже довольно потирает руки, ожидая провал президента Эрдогана на предстоящих в мае выборах, как не способного справиться с ликвидацией последствий катастрофы.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил блогер-миллионник, военный обозреватель Юрий Подоляка , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них сейчас единственный шанс свалить, и любой президент не Эрдоган для России вреден – это открытие второго фронта на Закавказье, мы этого допустить не можем. А американцы именно по этой причине прикладывают все усилия чтобы свалить Эрдогана, и землетрясение повлияет следующим образом – если Эрдоган сможет решить проблемы, быстро разобраться с не только с погибшими, которых десятки тысяч, но и с сотнями тысяч лишённых крова. Этих людей нужно каким-то образом обустроить, а денег нет. В экономике Турции большие проблемы, они держатся благодаря России в основном. Естественно, это всё здорово бьёт по рейтингу Эрдогана, – считает обозреватель. – Помочь ему надо, чтобы он удержал ситуацию под контролем, показал эффективность действий. Иначе любое другое правительство – это будет для нас катастрофа».

Россия одной из первых вызвалась помочь с ликвидацией последствий землетрясения, и даже Армения, несмотря на давние распри с Турцией из-за геноцида армян 1915 года, отправила своих спасателей. Также на помощь пришла Греция, у которой с Турцией конфликт из-за острова Кипр.

«Но посмотрим на соседнюю Сирию, где тоже в результате землетрясения тысячи погибших, но туда европейцы и американцы не послали никого, и благодаря действию санкций авиакомпании не могут привезти гуманитарную помощь, потому как американцы и европейские правительства не сняли санкции даже для этого случая – погибайте, сирийцы. Есть люди белые, есть чёрные, а есть – другие. Такая вот политкорректность. Покупать санкционную нефть в принципе можно, закрыв глаза, воровать ее можно. А здесь – нет, здесь уже совсем другая ситуация», – указал Подоляка.

То, что Турция испытывает мощное давление перед президентскими и парламентскими выборами, в эфире «Крым 24» отметила и профессор КФУ, секретарь Совета крымских татар при главе Крыма Лемара Селендили.

«Совершенно очевидно, что будут всеми силами проталкивать прозападного, проамериканского кандидата, либо разыграют сценарий цветной революции в очередной раз, – считает она. – Стоит сказать, если турки изберут себе прозападного лидера, значит, они предадут свою религию, поскольку Запад всеми путями сталкивает мусульман с представителями других конфессий. Всё чаще происходит акции сжигания Корана, вывешивание флагов ЛГБТ на здании мечети и так далее. Я знакома со статистическим отчётом опроса граждан Турции, кого бы они хотели видеть президентах, и я скажу, что более 55% населения Турции поддерживают нынешнего президента Эрдогана – он стал мировым лидером, он выдвинул Турцию вперед, стремится всё-таки принести мир. Но, я думаю, западные страны не должны забывать, что у Эрдогана есть очень большое оружие – это беженцы. И, как только Эрдоган направит этих беженцев в западные страны, Западу мало не покажется. Поэтому рекламируя, пропагандируя и втискивая прозападного лидера об этом всё-таки должны помнить».