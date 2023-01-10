Подоляка переживает, справится ли Суровикин с первым наступлением в новом формате

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грядущее наступление обновленной группировки российских войск в зоне СВО станет для них первой масштабной операцией, от результатов которой будет зависеть очень многое.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очень важно, чтобы мы смогли реализовать свои планы – это очень важный момент, за который я больше всего переживаю. Потому что под Артемовском, под Соледаром работает в основном ЧВК «Вагнер», там совершенно другая структура работы, она отлажена, хорошо работает. Если берем регулярные части российских Вооруженных сил, то в широкомасштабных наступательных действиях они пока не участвовали, не считая момента февраля 22-го года, когда это была совершенно другая война. В данном случае я за это переживаю – это будет первая мощная наступательно-стратегическая операция именно регулярных частей Вооруженных сил Российской Федерации. Насколько сможет командование реализовать задумку и насколько сможет разгромить при этом противника – результат покажет», – заявил Подоляка.