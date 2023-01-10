Подоляка переживает, справится ли Суровикин с первым наступлением в новом формате

Анатолий Лапин.  
10.01.2023 17:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Грядущее наступление обновленной группировки российских войск в зоне СВО станет для них первой масштабной операцией, от результатов которой будет зависеть очень многое.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грядущее наступление обновленной группировки российских войск в зоне СВО станет для них первой масштабной...

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«Очень важно, чтобы мы смогли реализовать свои планы – это очень важный момент, за который я больше всего переживаю. Потому что под Артемовском, под Соледаром работает в основном ЧВК «Вагнер», там совершенно другая структура работы, она отлажена, хорошо работает.

Если берем регулярные части российских Вооруженных сил, то в широкомасштабных наступательных действиях они пока не участвовали, не считая момента февраля 22-го года, когда это была совершенно другая война.

В данном случае я за это переживаю – это будет первая мощная наступательно-стратегическая операция именно регулярных частей Вооруженных сил Российской Федерации.

Насколько сможет командование реализовать задумку и насколько сможет разгромить при этом противника – результат покажет», – заявил Подоляка.

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