Подоляка: Планы ВС РФ на зиму – несколько наступательных операций. Задача ВСУ – выжить
Командование ВСУ не строит никаких планов, дабы не развалить фронт, поскольку задача Киева на зиму – выжить и любыми путями вынудить Москву пойти на перемирие.
Об этом в интервью журналистке Марине Ким заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уже и так понятно, не секрет, что мы задумали. У нас сейчас несколько наступательных операций. Первая – это Покровск-Мирноград. Я думаю, в ближайшее время мы закончим с ней.
Дальше нам планово надо будет уже переходить к движению в сторону Доброполья, это обход Краматорска-Славянска, и соответственно, запад ДНР мы будем максимально пытаться взять под свой контроль.
То же самое, информация была, что мы серьёзно прорвались в районе Северска, он в какой-то степени уже в оперативном окружении, это тоже северо-запад ДНР. В Лиман мы уже зашли.
И Купянск – Большой Бурлук, выступ будем срезать и попытаемся пройти как можно дальше в сторону Изюма. Это то, что на севере будет», – сказал он.
«На юге у нас группировка «Восток» заходит в тыл. Я думаю, Гуляйполе долго не продержится, у них там паника. Мы постараемся срезать Ореховский выступ и выйти на окраины Запорожья. Возможно, продвинемся в сторону Днепропетровска. Это то, на что максимально мы можем рассчитывать, если будем делать так, как надо.
У противника очень простой план [на зиму] – выжить. Там никто не ставит никаких задач – чтобы не рассыпался фронт. У них задача, чтобы не рассыпался фронт и любыми путями вынудить Россию на перемирие», – рассуждал блогер.
На вопрос, рассыпается ли у противника тыл, Подоляк ответил: «у них тыл – весь мир».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: