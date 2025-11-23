Подоляка: Планы ВС РФ на зиму – несколько наступательных операций. Задача ВСУ – выжить

Командование ВСУ не строит никаких планов, дабы не развалить фронт, поскольку задача Киева на зиму – выжить и любыми путями вынудить Москву пойти на перемирие.

Об этом в интервью журналистке Марине Ким заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже и так понятно, не секрет, что мы задумали. У нас сейчас несколько наступательных операций. Первая – это Покровск-Мирноград. Я думаю, в ближайшее время мы закончим с ней.

Дальше нам планово надо будет уже переходить к движению в сторону Доброполья, это обход Краматорска-Славянска, и соответственно, запад ДНР мы будем максимально пытаться взять под свой контроль.

То же самое, информация была, что мы серьёзно прорвались в районе Северска, он в какой-то степени уже в оперативном окружении, это тоже северо-запад ДНР. В Лиман мы уже зашли.

И Купянск – Большой Бурлук, выступ будем срезать и попытаемся пройти как можно дальше в сторону Изюма. Это то, что на севере будет», – сказал он.