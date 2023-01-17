Подоляка пророчит превращение Арестовича в «защитника русских» – взамен Медведчуку

Алексей Арестович, который заявил об отставке с должности советника офиса президента Украины, готовится к новому амплуа – защитника русских и православных на Украине.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно это продуманный шаг, это согласовано с офисом президента, иначе бы просто не выпустили его комментарии, – отметил Подоляка. – Более того, до сих пор никаких санкций в его сторону нет. Он пытается бороться за русскоязычную православную аудиторию, которая естественно, считает себя обиженной на Украине. На кону стоят выборы, их никто не отменял. Наоборот, американцы хотят, чтобы они произошли. Арестовича готовят в лидеры юго-востока Украины, на замену тому же Медведчуку и Бойко, чтобы он подмял под себя этот электорат и выступал якобы их защитником. Он актёр, он играет свою роль. Для Зеленского он свой, он ему понятен, оба актёры, обманывают профессионально. А его пренебрежительное к обществу отношение говорит о том, что он считает себя выше всех, самым умным, что показывает, в сущности, его слабость – человек, который недооценивает своего противника, он всегда проиграет».

Выступившего накануне с заявлением о необходимости новой политической силы для консолидации антипрезидентских сил на Украине Медведчука обозреватель попросил не сбрасывать со счетов, несмотря на его отрицательную репутацию в политических проектах.

«В целом это выглядит с его стороны абсолютно логично, ничего он нового не сказал, что он делал до этого на Украине, он предлагает делать дальше. Дискуссия развернулась внутри информационного сообщества по поводу того, что Медведчук предлагает новое государство Украина, что является вредным. Я не нашёл там ни единого намёка на государство Украина, а нашёл то, что может внести раскол в украинское политическое поле», – бросился Подоляка на защиту политического банкрота Медведчука.

Выступающий напомнил, что «подавляющее большинство украинских политиков, которые входили в партию Медведчука, были его соратниками, открыто встали на сторону Зеленского в антироссийский лагерь».

«Эти люди в своё время вели переговоры с Москвой, обещали, потом предали. И в данном случае любая консолидация сил противника вредна, а все, что вносит раскол в ряды противника – полезно. По поводу того, какой будет Украина после войны, точно не Медведчук будет решать. Не Медведчуку решать послевоенное устройство Европы. Давайте вспомним Ялтинскую конференцию – решали все 3 человека, какой будет Польша, где будут проходить границы, то же самое будет по итогам этого противостояния. Основную борьбу ведут условный Запад и Россия, и по итогам этого конфликта будет чертиться новая карта Европы. Лично моё мнение, что по итогу уже никакой независимой Украины не будет. Но это не отменяет полезности действий Медведчука по консолидации антизеленских политических элит», – продолжал настаивать Подоляка, не упоминая, где же он обнаружил на Украине эти самые «антизеленские элиты».

Далее он озвучил традиционный для российских ток-шоу прогноз о печальном будущем Зеленского, не уточнив, по каким причинам ему сейчас позволяют безнаказанно разъезжать по территории оккупированных ВСУ территорий РФ.

«Тут два варианта: либо Россия падет полностью, либо Украина падет. И если он дожил при этих условиях до того момента, когда Украина падет, его не пристрелили его же охранники, ещё что-то не случилось, варианты могут быть какие угодно, он в принципе никому уже будет особо не нужен. Поэтому если мы сломаем эту систему, его приютят в Британии, где его супруга и дети, – предположил Подоляка.

«Он ставленник Великобритании, не США, в Штатах им недовольны. Как артист, естественно, он не будет уже выступать. Его там будут ненавидеть, за это я ручаюсь. Там уже его ненавидят, а дальше ещё больше будут ненавидеть, потому что люди уже говорят: надо было минские соглашения выполнять, а не вот это все. Его проклянут в любом случае, кончит плохо, наркоты будет употреблять больше, в конечном итоге будет передоз. До этого, может быть, несколько лет ещё протянет. Мне кажется, это несчастливый конец. Мне кажется, для него намного лучше, если его жизнь оборвёт нынешнее военное противостояние. И для его потомков это было бы не так тяжело, если он выживет и будет где-то заканчивать жизнь в изгнании».