Подоляка: В Дагестане нужно наказать по полной строгости не только бунтовщиков, но и тех, кто их пытается «отмазать»

Наказание зачинщиков и участников беспорядков в аэропорту Махачкалы должно быть таким, чтобы впредь было неповадно. А России нужно перешерстить ряды правоохранителей, которые не просто потакают, а выводят определенные группы людей за рамки закона.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политический блогер и публицист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже когда в стране завтра не будет СВО, надо к этому относиться жёстко. Потому что любое ненаказанное преступление обязательно приведёт к еще более тяжелому преступлению. И для того, чтобы уберечь горячее головы, а таких, к сожалению, сейчас будет много с учетом событий в мире, которые тоже далеко не все хорошие. А противник, прямо скажем, собаку съела в том, чтобы качать ситуацию по любому поводу. И эти события были инспирированы, неважно, Украиной или ЦРУ. Задача-то одна, раскачать по любому поводу в России внутреннюю стабильность, посеять национальную рознь, чтобы таким образом запустить внутри России процессы, которые позволят им в том или ином виде выиграть противостояние», – отметил он.

Подоляка напомнил, что куратором беспорядков в Махачкале оказался экс-депутат Госдумы РФ, а ныне признанный террористом гражданин Украины Илья Пономарёв.

«Он открыто ведёт войну против нас и не скрывает этого, говорит, что это мой канал. Хоть администраторы от него открещиваются, но кто вступил в эту структуру, уже не выйдет, хочешь или не хочешь. Да, можно перестать шестерить перед Киевом, и напрямую шестерить под Америкой, но ты не отображаешь интересы того же Дагестана. Это очевидно любому нормальному здравомыслящему человеку. К сожалению, у нас много людей, не мыслящих трезво и адекватно. Нашлось несколько сотен неадекватов, подстрекаемые понятно откуда, пошли и учинили массовые беспорядки. Я считаю, что наказать их нужно. Не потому, что я жёсткий и жестокий человек, а чтобы ещё больше людей уберечь от опрометчивого шага. Наказать нужно по всей строгости закона, но обязательно по закону, не по беззаконию», – убежден обозреватель.

По его словам, в этой ситуации, как и в ситуации с беспределом мигрантов на территории России, вопрос в коррупциогенности сфер, где определенные диаспоры выводят своих соплеменников вне закона.

«И здесь, самое главное, чтобы соблюдался закон. Проблема в первую очередь касается даже не мигрантов, а некоторых наших чиновников, которые по определенным причинам (не имея доказательной базы, я не буду говорить – за деньги или какие-то другие вещи) это делают. Они позволяют определенной группе людей, зачастую диаспорам, быть немножко вне закона. И когда мы получаем группу людей, которая ставится вне закона и выше закона, мы получаем проблему. Как показывает практика, как только всё работает в регионе по закону, и никакая часть населения по тому или иному признаку, религиозному или национальному, не имеет преференций, проблема рассасывается сама по себе», – убежден блогер.

«Проблема начинается тогда, когда обычно силовики начинают как раньше в 90-е «крышевать» те или иные группировки, которые превращаются в преступные. Потому что, когда есть вседозволенность, соблазн стать преступником и пользоваться привилегиями для своего обогащения или других преференций чрезвычайно высока. И отсюда проблема, в первую очередь, даже не в мигрантах – проблема внутри России, внутрироссийская коррупционная проблема. Есть чиновники, которые это позволяют делать. Я бы считал, что в первую очередь и особо жестко, по максимальной планке, нужно выявлять и наказывать тех чиновников, которые этому потакают. Как только это будет сделано, проблема рассосется», – заключил Подоляка.