Подоляка: «ВСУ стоило давно сдать Артемовск, как наши – Херсон»

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Если бы русские войска приняли бой в Херсоне, то ВСУ с 90-процентной вероятностью потерпели поражение, однако цена такой победы могла ударить по всему фронту.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если возьмём Первую мировую, Германия капитулировала, когда ещё ни один солдат не ступил на её территорию. Потому что ресурса не было, фронт обрушался, и политическое руководство страны понимало, что вопрос только времени, когда будет оккупирована Германия. С учётом того, что война всё более и более похожа на Первую мировую, в данном случае критически важным является человеческий ресурс. Если бы ВСУ пытались сохранить человеческий ресурс… На самом деле мы из Херсона уходили только, чтобы не ввязываться в кровопролитное оборонительное сражение, которое мы бы выиграли с вероятностью 90 процентов. Но политическое руководство решило, что лучше избежать кровопролитного оборонительного сражения (я не комментирую, хорошо или плохо, просто говорю, как это было). Если бы ВСУ пытались избежать этих потерь, они бы сдали Артёмовск ещё несколько месяцев назад», – сказал эксперт.

Теперь же, по его мнению, украинское командование рискует обрушить весь фронт.

«Они приняли другую тактику, но чем она чревата: тем, что рано или поздно ресурсы закончатся. В таких войнах, когда пытаешься удержать всё и ради этого теряешь людей и ресурсы, ты можешь получить полное обрушение фронта и проигрыш войны, когда ещё значительная часть твоей территории не занята противником. И к этому пока всё идёт. А потом, когда идёт обрушение, просто идёт обрушение, и конец», – объяснил Подоляка.