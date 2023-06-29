«Подонки Абрамовичи уводят имущество из-под ареста» – у Гончаренко случилась истерика

Верховная рада должна активнее противодействовать российским олигархам, которые до сих пор небезуспешно пытаются вывести своё имущество из-под ареста.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте, больше говорить и заниматься вопросом конфискации активов Российской Федерации и Лукашенко, всей этой банды в Беларуси, и направления всего этого на Украину. Мы сегодня видим, что этот процесс вроде бы идет, но идет очень-очень медленно. И мы должны это все ускорять. И мы должны на других просто скоростях с этим работать.

Мы видим эти позорные примеры, как Абрамович продает свой «Челси», и дальше с этими миллиардами, сначала говорил, что это Украине, теперь уже, значит, Украине не хочет давать, не так хочет давать, не столько хочет давать.

Сколько еще таких Абрамовичей, подонков, которые спустя 16 месяцев пытаются найти эти лазейки, эти дырочки, через которые вывести из западных юрисдикций, спасти свои активы, миллионы, миллиарды, свои виллы, свои футбольные клубы и все остальное?», – верещал депутат.