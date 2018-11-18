«Подонки! Пид###сы!»: Майданщики горюют – не за то скакали в 2014-м
В эфире YouTube-канала «Open Ukraine» два бывших участника Евромайдана сошлись на том, что «подонки», дорвавшиеся до власти после госпереворота в 2014 году, оказались ещё большим злом, чем окружение сверженного Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришедшие к власти… Я не могу их назвать «товарищи». Назови их ты», – попросил украинский адвокат Андрей Гожый ведущего канала, экс-АТОшника Александра Мединского.
«Подонки! Пид###сы! Гидропи###ры!» – охотно отозвался Мединский.
«Ну, вот пришли к власти эти люди и начали рассказывать, что, оказывается, мы стояли на майдане за «гиднисть», которая заключается в закрытии русского языка», – начал перечислять Гожый.
Мединский: – Не было такого!
Гожый: – Не было, но они рассказывают. Что мы стояли на майдане за войну.
М. – Тоже не было.
Г. – За какой-то томос.
М. – Вообще даже не думали.
Г. – За Бандеру, СС «Галичина», за нацистов.
М. – Андрей, мы стояли против всего того, что сейчас происходит!
«Надо признать, но я не буду говорить, что вот, меня использовали и всё такое. Ошибка была. Это признать надо, и я лично умею признавать свои ошибки. В данном случае, очевидно, что то, против чего стояли, пришло с ещё большей силой», – признал Мединский.
Метки: Евромайдан
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