«Подонки! Пид###сы!»: Майданщики горюют – не за то скакали в 2014-м

18.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В эфире YouTube-канала «Open Ukraine» два бывших участника Евромайдана сошлись на том, что «подонки», дорвавшиеся до власти после госпереворота в 2014 году, оказались ещё большим злом, чем окружение сверженного Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пришедшие к власти… Я не могу их назвать «товарищи». Назови их ты», – попросил украинский адвокат Андрей Гожый ведущего канала, экс-АТОшника Александра Мединского.

«Подонки! Пид###сы! Гидропи###ры!» – охотно отозвался Мединский.

«Ну, вот пришли к власти эти люди и начали рассказывать, что, оказывается, мы стояли на майдане за «гиднисть», которая заключается в закрытии русского языка», – начал перечислять Гожый.

Мединский: – Не было такого!

Гожый: – Не было, но они рассказывают. Что мы стояли на майдане за войну.

М. – Тоже не было.

Г. – За какой-то томос.

М. – Вообще даже не думали.

Г. – За Бандеру, СС «Галичина», за нацистов.

М. – Андрей, мы стояли против всего того, что сейчас происходит!

«Надо признать, но я не буду говорить, что вот, меня использовали и всё такое. Ошибка была. Это признать надо, и я лично умею признавать свои ошибки. В данном случае, очевидно, что то, против чего стояли, пришло с ещё большей силой», – признал Мединский.