«Подонок, на котором клейма ставить негде» – Белашко о новом главе Минздрава

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Максим Степанов, назначенный министром здравоохранения Верховной радой 30 марта, вложил огромные средства в медийную кампанию ради этого назначения, и пиарился на «помощи» в условиях чрезвычайной ситуации.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Белашко директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Максим Степанов начал кампанию по получению должности министра несколько недель назад, это была серьезная лоббистсткая кампания, медийная кампания, была целая информационная спецоперация. С одной стороны, все было грамотно, системно выстроено. Очевидно, с ним работали серьезные профессионалы. С другой, в плане морали, все это было ниже плинтуса.

Этот человек в стремлении получить эту должность в такой тяжелый период, в условиях чрезвычайной ситуации, развернул пиар-кампанию и не пренебрегал ничем. Тут были и заказные сюжеты на телеканалах «Интер», «1+1», на телеканалах Пинчука, и развоз помощи под телекамерами и т.д. В «джинсу» были вброшены огромные деньги.

Причем сначала никто не говорил, для чего это все делается. Я даже удивился – поставили губернатором, пацан занимается бизнесом, все хорошо у него. И тут начинается: и совесть у него, и не может он сидеть и пр.

Я немного отслеживал ситуацию, интересовался кто такой Максим Степанов. Он и совесть – вещи несовместимые. Это человек, который брал на поруки Стерненко, который, выйдя на свободу под его поручительство, зарезал человека и выложил ролик с агонией своей жертвы в соцсети. И после этого Максим Степанов делает вид, что он не при делах. Он не ушел в отставку, вообще никак не отреагировал. А тут у него внезапно совесть проснулась. Это подонок, на котором клейма ставить негде», – сказал он.

ОПЗЖ проголосовала за его кандидатуру, потому что это беспринципная партия, и она часто голосует так, как надо власти.

«Почему ОПЗЖ за него проголосовала – потому что эта фракция достаточно гибкая. Мы помним, как Левочкин и Рабинович лили друг на друга дерьмо ведрами, а потом целовались в десна. Мы помним, как в команде Медведчука вдруг оказывались люди из команды Порошенко, причем топ-уровня, типа Райнина. Мы помним голосования, когда голоса ОПЗЖ помогали вытянуть нужные власти (причем и этой, и предыдущей) какие-то нужные власти законопроекты, за которые по разным причинам не было нужного числа голосов со стороны их майданных «побратимов».

В общем, ОПЗЖ нельзя заподозрить в какой-то там принципиальности. Это партия, которая паразитирует на каких-то очевидных вещах, которая вслух говорит о каких-то кризисных явлениях, о которых другие политические силы предпочитают не говорить, но в плане практическом – от них не отличается.

Если представить, что президентом станет Медведчук, то я уверен, что он в целом продолжал бы линию Порошенко и Зеленского. Собственно, Медведчук в бытность главой администрации президента устроил парламентский переворот, своими деньгами профинансировал декоммунизацию здания Верховной Рады, с фронтона которой за его личные деньги сбивали символику СССР.

А ведь это здание – памятник архитектуры 1930-х годов. Но Медведчуку на это было глубоко плевать, он сделал символический жест в сторону сторонников Виктора Ющенко. И, кстати, потом, через несколько месяцев, вместе с Ющенко он фальсифицировал референдум, когда в базовых регионах Ющенко рисовали явку в 120% – и 98,8% голосовали так как надо по всем вопросам», – рассказал Сергей Белашко.