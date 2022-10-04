Подоплёка и последствия драки двух известных крымских татар нехорошо пахнут

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Новости Украины

Потасовка советника главы Крыма Эрвина Мусаева и руководителя национальной автономии крымско-татарского народа Эйваза Умерова переросла в уголовное дело.

Умерова задержали, а Мусаев после пояснений отправился залечивать раны – его травмы квалифицированы как средней тяжести, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел еще 3 октября. Мусаев продолжает настаивать, что причин для потасовки не было. Они с Умеровым соседи, и выйдя из своего двора, он увидел соседскую машину. Решил присмотреться, что не понравилось хозяину авто и тот накинулся с кулаками. По еще одной из версий, до потасовки была словестная перепалка, суть которой Мусаев не раскрывает.

По словам Умерова, он не смог сдержаться после слов «скоро наши вернутся, и тебе и твоим детям мы поотрезаем головы».

«Родная младшая сестра Мусаева, проживающая в Киеве, замужем за нацистом, который является действующим солдатом национального формирования «Торнадо» на Украине. А сама младшая сестра является участницей теробороны Киева», – указал Умеров.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 – «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Умерову грозит до 3 лет лишения свободы.

Символично, что лидер запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Рефат Чубаров встал на сторону Мусаева и написал в своем телеграм-канале, что Умеров «обосрался не по-детски и пытается выкарабкаться строчительством доносов в ФСБ… А что будет с ним и ему подобными тварями, когда наши аскеры уже будут у Чонгара?».

Напомним, по версии Умерова Мусаев поддерживает связь со своим дядей – беглым вице-премьером правительства Крыма, организатором продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым.