«Подорожало всё минимум в два раза», – спекулянты навариваются на амуниции для СВО

В военное время должны действовать военные законы, не позволяющие безнаказанно обогащаться за счет продажи амуниции для передовой, зачастую украденной с армейских складов. За спекуляцию на товарах гражданского назначения тоже необходимо ужесточить ответственность.

Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» выразил крымский блогер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подорожало все минимум в два раза, – подчеркнул он. – С наступлением холодов я приобретал спальники для военных за 1900 рублей, сейчас они стоят 4 900, и их количество ограничено. Сейчас нужны спальники нашим ребятам из 126 бригады на херсонском направлении, у которых они остались на позициях. Им нужно срочно, сейчас заказываем множество комплектов термобелья. В Симферополе нам начали шить спальники, и сейчас они выходят по 2000 рублей. Надеемся, что первую партию бойцы 126 бригады опробуют, и если все нормально, тогда выход такой: добровольцы заказывают материалы, шьём спальники и отправляем. Но даже на длинные молнии для спальника цена выросла в 2-3 раза. Все сопутствующие товары растут».

Даже при наличии казенной амуниции, бойцам нужны более современные виды: если комплект формы «Ратник» доходит до 27 кг веса, то с керамической плитой вместо металлической вес снижается до 6,5 кг, что увеличивает маневренность. Но их стоимость увеличилась больше, чем в 10 раз.

«Тут нужно вспомнить, как при Союзе была статья за спекуляцию и вводить повсеместную ответственность, – считает Талипов. – В нашем законодательстве назрели изменения – как за спекуляцию, так и за дезертирство и уклонение от службы. Уже созрели изменения в устав Вооружённых Сил, нужно вводить дополнительные военные трибуналы, ведь если мы зайдём на популярные площадки по продаже по объявлениям, мы увидим те же армейские «Ратники», те же приборы ночного видения, те же каски. Откуда они взялись? То есть это либо списание, либо воровство. Это однозначное предательство, это должен быть военный трибунал, который должен выявить людей, способствовавших тому, что товары военного назначение оказались в гражданском обороте, и это либо преступная халатность, либо преступление. А за преступление можно вводить смертную казнь, потому что воровство – это убийство наших солдат, которые идут не полностью экипированные из-за того, что на складах такое оборудование куда-то уходит».

По словам блогера, специальная военная операция показала, как надо модифицировать наше вооружение, и какие средства показали себя более эффективно. И это особенно важно в свете предстоящих задач на Украине, где уже без всякого стеснения воюют иностранные наемники иностранным оружием.

«Мы понимаем, что живём в режиме специальной военной операции, все только начинается, – добавил заместитель командира казачьего штурмового батальона «Таврида» Вадим Иловченко. – Нужно оперировать критериями военного времени. Должна быть вина: если ты украл на 1000 рублей, у тебя погибает 10 человек, за смерть 10 человек – высшая мера наказания. К сожалению, рано или поздно мы к этому придём. Но чем быстрее мы к этому придём, тем меньше будет потерь в наших войсках».