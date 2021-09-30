Подорожание газа обернулось для Украины ростом цен на продукты

30.09.2021 14:33 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Украине быстро растут цены на продукты, одной из причин чего является стремительный рост цен на энергоносители.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько причин [роста цен]. Конечно, мы – великая аграрная держала. В которой, однако, монополисты чувствуют себя замечательно. У нас монопольно высокие цены на многие товары включая даже те же самые овощи. Сейчас они необоснованно высокие, и у нас при этом достаточно высокие темпы инфляции – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы инфляции уже сейчас превышают 10%. У нас сейчас пошёл очень быстрый рост цен, в том числе из-за ожидания подорожания газа и других энергоносителей», отметил экономист.

«Бизнес свои будущие расходы уже начал закладывать в цены, и это тоже ведёт к достаточно быстрому росту цен. У нас неэффективное государственное регулирование в этой сфере, прежде всего, Антимонопольным комитетом. Я считаю, что контроль над ценами всё же должен быть, ценами на социально значимые продуктами, как это было ещё не так давно, когда выводилось государственное регулирование цен», – добавил экс-министр.

«Я предполагаю, что если ничего по газу не решится в плане компенсации, снижения цены, то у нас будет катастрофа не только в сфере отопления, у нас будет катастрофа и с ценами на продукты. Инфляция сразу ляжет в цены, инфляция у нас резко ускорится», – предупредил Суслов.