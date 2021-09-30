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30.09.2021 14:33 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Дзен, Политика, Украина, Энергетика
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Подорожание газа обернулось для Украины ростом цен на продукты

Новости УкраиныНа Украине быстро растут цены на продукты, одной из причин чего является стремительный рост...

На Украине быстро растут цены на продукты, одной из причин чего является стремительный рост цен на энергоносители.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько причин [роста цен]. Конечно, мы – великая аграрная держала. В которой, однако, монополисты чувствуют себя замечательно. У нас монопольно высокие цены на многие товары включая даже те же самые овощи. Сейчас они необоснованно высокие, и у нас при этом достаточно высокие темпы инфляции – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы инфляции уже сейчас превышают 10%. У нас сейчас пошёл очень быстрый рост цен, в том числе из-за ожидания подорожания газа и других энергоносителей», отметил экономист.

«Бизнес свои будущие расходы уже начал закладывать в цены, и это тоже ведёт к достаточно быстрому росту цен. У нас неэффективное государственное регулирование в этой сфере, прежде всего, Антимонопольным комитетом. Я считаю, что контроль над ценами всё же должен быть, ценами на социально значимые продуктами, как это было ещё не так давно, когда выводилось государственное регулирование цен», – добавил экс-министр.

«Я предполагаю, что если ничего по газу не решится в плане компенсации, снижения цены, то у нас будет катастрофа не только в сфере отопления, у нас будет катастрофа и с ценами на продукты. Инфляция сразу ляжет в цены, инфляция у нас резко ускорится», – предупредил Суслов.

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