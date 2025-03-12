«Подорвал наше лидерство и бросил Украину с Молдовой!» – демократы пошли против Трампа

Администрация президента Дональда Трампа уступила лидерство США России, Китаю, Ирану и Северной Корее, уволив сотни гражданских и дипломатических сотрудников Госдепартамента, «обладающих специализированными знаниями».

Об этом конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа инициировала сокращение штата в Госдепартаменте, что может негативно сказаться на критически важной работе Бюро по контролю над вооружениями и нераспространению, а также на многочисленных карьерах госслужащих, чей опыт незаменим!

По каждому из этих вопросов администрация Трампа должна сделать что-то, чего она до сих пор не сделала. Она должна проявить себя, чтобы противостоять влиянию России и Китая, и обеспечить необходимое финансирование таким странам как Молдова, Грузия, Украина, которые стремятся сохранить и расширить свои демократии!», – негодовал Китинг.