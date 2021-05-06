«Подошли к красной черте». В Госдуме хотят задействовать армию против врагов РФ

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия должна открыто предупредить Запад, что будет применять вооруженные силы против стран, ведущих враждебную политику, как это делают США по всему миру.

Об этом заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо стараться более жесткой сделать нашу внешнюю политику, готовить других дипломатов, послов, чтобы их боялись. Такие разговоры «Мы бы хотели, если можно, давайте посмотрим, давайте сядем поговорим» – это время уже ушло. Они ведут себя нагло. Везде занять жесткую позицию и немедленно отвечать.

Вот чехи выслали наших 18 дипломатов, а мы 20. Вот мы лишили американцев права нанимать наших граждан для обслуживания своего дипкорпуса – вот теперь пускай посол американский сам за руль садится, сам готовит пищу, сам себя обслуживает, убирает квартиру и так все дипломаты американские. Мы, ЛДПР, и я лично всегда выступали за более жесткий стиль немедленного ответа, превентивного ответа.

И здесь надо всем им говорить. Вот, сейчас с Байденом будет встреча, с кем-то еще и руководства натовских стран, сказать: «Ребята, вы подошли к красной черте. Теперь мы будем вынуждены действовать не только дипломатическими мерами, экономическими мерами, но там, где нам уже все эти меры будут исчерпаны, мы будем вынуждены применять вооруженные силы».

Как это делают американцы? Они посылают войска в Ирак, ловят Саддама Хусейна, вешают его. Или в Сирии пытались свергнуть режим, или Ливию разгромили. То есть поставить тех противников России, которые встали на путь мерзких враждебных акций против нашей страны, предупредить их, что следующая фаза – это применение вооруженных сил против этих стран. Пусть подумают. А они испугаются, они могут резко поменять свой стиль, изменить свою внешнюю политику. В любом случае, стать лучше относиться к России», – заявил Жириновский.