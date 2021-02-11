Подосланные Санду журналисты устроили провокацию на посту российских миротворцев

11.02.2021, Москва, Елена Острякова

Журналисты прозападного молдавского телеканала TV8 устроили провокацию на миротворческом посту возле села Гура-Быкулуй в зоне безопасности.

Об этом сообщает телеканал «Первый приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Съемочная группа приехала к посту на машине с румынскими номерами и начала проводить видеосъемку, что запрещено решением Объединенной контрольной комиссии (ОКК), в которую входит и Молдова.

Миротворцы попросили удалить запись. В ответ женщина начала возражать на румынском.

«От вас больше ничего не требуется, просто удалите фото и видео этого поста и продолжайте движение», — говорил им один из миротворцев. Он предупредил, что в случае отказа для документации инцидента на место надо будет вызвать группу военных наблюдателей. В ее состав входят представители Молдовы, России, Украины и приднестровского региона.

Чтобы разрешить конфликт журналисты вызвали молдавскую полицию. Однако полицейский встал на сторону миротворцев и попросил корреспондентов уйти.

«То, что миротворцы остановили транспортное средство, потребовали уничтожить материалы видеосъемки, вызвали полицейских, военных наблюдателей – это все в рамках решений, которые приняла ОКК. Та же молдавская сторона подписывала эти документы, принимала эти решения. Действия миротворцев были грамотны и тактичны и соответствовали нормативным документам ОКК», – прокомментировал инцидент сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.