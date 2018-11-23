Подоспела очередная порция плохих новостей для Порошенко

23.11.2018, Киев, Игорь Петров

Если бы выборы президента Украины проходили бы сегодня, то во второй тур вышли бы лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальных технологий «Социополис», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В исследовании указывается, что три четверти граждан Украины уверены, что ситуация в стране в целом развивается в неправильном направлении.

При этом 33,5% респондентов считают, что ситуация в Украине развивается «скорее в неправильном направлении», а 40,5% – «безусловно в неправильном направлении». Лишь 19,1% жителей Украины считают, что ситуация в Украине в целом развивается в правильном направлении.

Также опрос фиксирует, что Юлия Тимошенко продолжает занимать первое место в рейтинге электоральных симпатий, а на второе вышел комик Владимир Зеленский.

Так, за Тимошенко готовы проголосовать 14,7% респондентов от общего количества опрошенных или 18,5% респондентов из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании. За Зеленского выразили готовность проголосовать 9,4% от общего количества респондентов или 10,8% респондентов из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании.

На третьем-пятом местах с почти одинаковыми электоральными рейтингами находятся Петр Порошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко (за них намерены проголосовать соответственно 6,2%, 6,1% и 6,1% от общего количества опрошенных и 7,8 %, 7,8% и 7,4% опрошенных из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании).

Эти данные показывают, что ни один из потенциальных кандидатов в президенты Украины не сможет набрать в первом туре выборов более 50% голосов избирателей.

Если во второй тур выйдут лидеры рейтинга, то за Зеленского проголосовали бы 28,4%, а за Юлию Тимошенко – 24,7% от общего количества опрошенных.

При этом украинцы демонстрируют крайне низкий уровень доверия своим политикам.

Так, 70,% не верит в то, что политики, которые находятся у власти сейчас, или так или иначе были при ней последние 15-20 лет, смогут решить основные проблемы страны и изменить ситуацию к лучшему.

86,9% опрошенных воспринимают нынешнюю центральную власть в Украине как людей, которые в первую очередь работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы.

Опрос проведен с 8 по 16 ноября 2018 года с использованием метода личного интервью. Опрошено 2403 респондентов, которые зарегистрированы в 139 населенных пунктах во всех регионах Украины. Теоретическая статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,0%.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, рейтинг Порошенко сдувается по одному проценту в месяц.