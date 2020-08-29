«Подотритесь своим флагом и ходите дальше» – Дроздов разочарован Беломайданом

29.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В белорусском майдане нет никакого смысла, если протестующие за месяц акций не повалили ни одного памятника Ленину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приговор всем нашим соседям-сябрам: национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина – до свиданья! Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена! Ходите на митинги хоть до конца года, уже можете себе покупать палатки, покупайте себе шапки-ушанки, ходите на митинги хоть каждый день, хоть три раза в день. Вы идёте на митинг под памятник Ленину на проспект Ленина – о чём дальше говорить?

Я считаю, что вся белорусская история сейчас является русской. Потому, если народ не ставит вопрос о собственном выходе из русской орбиты и того отравленного Русского мира, то в этом нет никакого смысла. Если всё сводится к новым выборам, на которые выйдет вообще откровенно пророссийский кандидат, то всё, не называйте это революцией, какими-то попытками и так далее», – заявил Дороздов.

«Я понимаю, что нельзя ставить такие высокие запросы народу, который 28 лет был присыпан под тем колхозником, позволял себя затянуть в Союзное государство с РФ, позволял в своей стране быть российским войскам, позволял забрать белорусский язык и всучить им второй государственный русский, а, значит, уничтожить свой национальный язык – этот народ понемногу встаёт. Но, извините, он не может вставать под памятником Ленину. Надо же как-то ставить вопрос обрыва привязки ко всему советскому. Памятник Ленину в 2020 году может быть только в недостранах, только в примитивных советских недогосударствах.

Это надо быть идиотом – ставить памятники Ленину на улицах. Потому, если они выходят на митинги и их не коробит присутствие вождя мировой революции, который убил всех инакомыслящих и на сто лет вперёд задал рейки красному террору – это называется подотритесь своим флагом и ходите дальше. Нужно ставить высокие условия», – негодовал русофоб.

«Это всё хорошо – ходить с флагами, но когда на это смотрит Владимир Ильич, то оно всё множится на ноль и нулём заканчивается или даже минусом», – подытожил Дроздов.