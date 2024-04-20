«Подождите, Путин ещё получит Нобелевскую премию мира» – Арестович

Вадим Москаленко.  
20.04.2024 18:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 215
 
Дзен, Пропаганда, Украина


Россия не зря постоянно озвучивает готовность к переговорам. Так Москве рассчитывает лучше подготовиться ко второму раунду военного противостояния с бандеровцами.

Соответствующими опасениями поделился бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не зря постоянно озвучивает готовность к переговорам. Так Москве рассчитывает лучше подготовиться ко...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Почему Путин всё время говорит о переговорах, зачем ему это? А вдруг они действительно случатся, и фронт остановится? А как же Донецкая и Луганская, Запорожская и Херсонская области, вписанные в Конституцию Украины? Как же желание захватить Львов и Киев, желание расправиться с НАТО.

Вот ты так желал переговоров – и бац, они случились. Что дальше, рухнули все планы? А очень просто – Путин миром добивается двух третей стратегических целей, которые он перед собой поставил. Если он правильно будет говорить об этом мире, он ещё Нобелевскую премию мира может получить, как это часто случается в международной политике», – сказал Арестович.

«Главное, что нужно Путину – что история с войной и все эти санкции сильно просадили их на международной арене. Им нужна внутренняя мобилизация. Для него мир выгоден, потому что на Западе найдётся огромное количество людей, которые скажут: «Посмотрите, перемирие, давайте санкции снимать».

Они получают крутейший козырь снятия санкций, а значит, доступ к технологиям. И возможность подготовиться ко второму раунду войны», – разглагольствовал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть