«Подождите, Путин ещё получит Нобелевскую премию мира» – Арестович

Россия не зря постоянно озвучивает готовность к переговорам. Так Москве рассчитывает лучше подготовиться ко второму раунду военного противостояния с бандеровцами.

Соответствующими опасениями поделился бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Путин всё время говорит о переговорах, зачем ему это? А вдруг они действительно случатся, и фронт остановится? А как же Донецкая и Луганская, Запорожская и Херсонская области, вписанные в Конституцию Украины? Как же желание захватить Львов и Киев, желание расправиться с НАТО.

Вот ты так желал переговоров – и бац, они случились. Что дальше, рухнули все планы? А очень просто – Путин миром добивается двух третей стратегических целей, которые он перед собой поставил. Если он правильно будет говорить об этом мире, он ещё Нобелевскую премию мира может получить, как это часто случается в международной политике», – сказал Арестович.

«Главное, что нужно Путину – что история с войной и все эти санкции сильно просадили их на международной арене. Им нужна внутренняя мобилизация. Для него мир выгоден, потому что на Западе найдётся огромное количество людей, которые скажут: «Посмотрите, перемирие, давайте санкции снимать».

Они получают крутейший козырь снятия санкций, а значит, доступ к технологиям. И возможность подготовиться ко второму раунду войны», – разглагольствовал Арестович.