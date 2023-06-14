«Подождём пока не навоюются» – Стешин допускает «чеченский сценарий» на Украине

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Москва поступит с Украиной по примеру оккупированной ранее террористами Чечни – будет продолжать СВО до тех пор, пока бандеровцы не устанут от войны и сами не согласятся стать частью России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, пойдёт ли Россия до конца в СВО, и каким этот конец должен быть.

«Напомню, чем закончилась череда войн в «Ичкерии» – люди там просто навоевались и поняли, что выход один – в мирную жизнь. И Россия дала им этот выход, открыла двери. Хотя её часто обвиняли в предательстве, особенно на рубеже двухтысячных, когда я от офицеров наслушался – как они комментировали восстановление Чечни. А что мы видим сейчас, по прошествии двадцати лет – чеченцы воюют с нами плечом к полечу», – сказал военкор.

Стешин подчеркнул, что таким же методом Москва пытается утихомирить Украину – дождаться, пока Запад и неонацисты «устанут воевать», после чего принять всех желающих к себе.

«И я почему-то думаю, что эту модель масштабируют на Украину. И потом украинцы тоже будут воевать с нами плечом к плечу. Украинцы навоюются, им воевать будет тупо нечем, потому что запад остынет к этому конфликту, который не дал ему мгновенных результатов, не дал поставить Россию на колени. И мы начнём налаживать там мирную жизнь с сепарацией тех, кто жить с нами не хочет. Как большая часть ичкерийских деятелей выехала в Бельгию и Францию, то же самое будет с Украиной. Но, возможно, там будет какой-то другой вариант. Возможно, оставят какие-то области, где будут ходить только в вышиванках и говорить на соловьиной мове», – добавил он.