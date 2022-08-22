Подозреваемая в убийстве Дугиной подала документы на международную защиту

Новости Украины

ФСБ РФ опубликовала сегодня записи с видеокамер в связи с убийством Дарьи Дугиной.

На них запечатлена подозреваемая в совершении преступления Наталья Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

На записях видно, как Вовк въезжает в Россию (волосы выкрашены в светлый тон), входит в подъезд дома Дугиной и выезжает из РФ в Эстонию (перекрашена в брюнетку). Также в ролике присутствуют скриншоты с номерами автомобиля Вовк.

«Мини-купер», на котором убийца Дарьи Дугиной покинула Россию, на украинском сайте продавал некий Даниил Шабан (на машине те же номера, что указаны в ориентировке ФСБ). Скорее всего, это сын Натальи Вовк и брат Софьи Шабан. Шабан фигурирует в публикациях украинских СМИ как участник полка «Азов» (запрещен, признан террористическим). У него много фото из Мариуполя, сообщает «Московский комсомолец».

Подозреваемая служила в украинских войсках, заявила родственница Натальи Вовк в Мариуполе. До службы была администратором ФК «Ильичевец» (г. Мариуполь). Кроме того, она выезжала месяц назад в Европу. В террористическом полку «Азов» заявили, что Наталья Вовк не являлась их военнослужащей, а размещенное в сети удостоверение якобы является фейком.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении Вовк. В МИД Эстонии ответили, что могут публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. «Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится», — говорится в ответе на запрос «Интерфакса».

«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», – написал в своем ТГ-канале сенатор РФ Владимир Джабаров.

«Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина», – намекает на внесудебную расправу главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Должны быть уничтожены», – вторит ей сенатор РФ Андрей Клишас.

«Это завуалированные призывы к убийству? Признание, что эксперты в фитнес-индустрии имели отношение к чьей-то ликвидации? Всё сразу? В канале одного из самых видных прокремлевских медиаменеджеров страны? Одни вопросы, ответы на которые одновременно очевидны и невероятны. Хотя вероятно в 2022 уже почти, кажется, все», – взвелась скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Двое суток подряд ребята из ФСБ не спали, подняли всех на уши и всё-таки выследили убийц. Жаль, что не удалось схватить их. Но все доказательства преступления получены. А уж возмездие может настигнуть и в другой юрисдикции, не обязательно российской», – внес ясность в дискуссию бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов.

По информации эксперта комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадима Манукяна, Вовк с дочерью подали документы на международную защиту в одной из стран Евросоюза.

«Если она будет одобрена, то они будут находиться под защитой УВКБ ООН и Хельсинского комитета. В случае положительного для них исхода им будут выданы паспорта, которые будут иметь наднациональный характер, по сути сходные по свойствам с дипломатическими. Эти документы позволяют путешествовать по всему миру, с одним лишь запретом – посещать Россию и страны СНГ. Лица, получившие международную защиту УВКБ ООН и Хельсинского комитета, не могут быть задержаны ни в одной точке мира. Так что УВКБ ООН и Хельсинский комитет вполне могут взять под свое крыло террористку. Обычных преступников из России они уже давно берут под свое крыло, а вот теперь они могут еще и террористку начать покрывать. Статус международной защиты УВКБ ООН и Хельсинского комитета в стране Евросоюза, в которую Наталья Вовк подала документы, готовы рассмотреть в течение недели в особом порядке (вероятно, в отношении дочери тоже). Обычно соискателям подобного статуса международной защиты приходится ждать от полугода до года», – написал Манукян.

«Конечно, Эстония не выдаст России убийц Дарьи Платоновой. И Латвия не выдаст. И Литва. Сама постановка вопроса – выдаст или не выдаст – настолько же странна, насколько закономерно, что убийца после совершения теракта бежала именно в Прибалтику. Прибалтика активнее всех в Европе поддерживала и чеченских террористов, и правосеков – украинских неонацистов. Это в чистом виде страны – спонсоры терроризма. И давно уже должны были быть признаны таковыми официально», – считает политолог Александр Носович.