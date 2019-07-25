Подозрительная смерть еще одного свидетеля по делу Харадиная

25.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Нидерландах убит Фестим Лато – близкий друг подавшего в отставку «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная. Погибший также проходил по делу о военных преступлениях против сербов – он фигурировал в уголовных материалах как соучастник Харадиная в резне населения Косово. Имя убийцы албанского деятеля и мотивы пока не известны, хотя, по просочившимся в балканские СМИ данным, Лато мог стать свидетелем на судебном процессе в Гааге, куда накануне был вызван главарь албанских сепаратистов.

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Эксперты убеждены, что это – начало новой серии ликвидации потенциальных свидетелей, которые могут подтвердить обвинения в адрес Харадиная в Гааге. В период с 2005 по 2011 год более 30 человек – свидетелей по делу о зверствах «Освободительной армии Косово» были убиты или погибли при странных обстоятельствах.

По данным голландских СМИ, убитый Фестим Лато был лидером еще одного сепаратистского проекта – «Республика Чамерия» – это северная части Греции, откуда после Второй мировой войны были изгнаны албанцы за сотрудничество с гитлеровцами.

Сейчас на эти земли вновь претендуют сторонники проекта «Великая Албания», куда также в перспективе они планируют включить и отторгнутый от Сербии край Косово и Метохия.

«Границы изменятся в пользу албанцев, албанская кровь пойдет к грекам, македонцам и черногорцам. Все будет объединено в центр под названием «Великая Албания», – говорил в одном из своих заявлений погибший сподвижник Харадиная.

Сам Харадинай не стал комментировать смерть близкого друга. В социальных сетях сторонники Лато версию зачистки бывшими соратниками не рассматривают и намекают, что его убийство могло быть делом рук греков.

«С Фестимом связался суд в Гааге, но они не успели привлечь его к обвинению в полной мере. Очевидно, американцы пообещали сподвижнику Харадиная полную защиту, есть информация, что он следователям в Гааге дал показания на более чем ста страницах. Очевидно, что американцы плохо его охраняли, и его убийство стало началом ликвидации новых свидетелей в процессе над «премьер-министром Косово». Боюсь, что это не последний случай», – заявил бывший сотрудник сербской разведки Божидар Спасич.

Комментируя продолжающееся «исчезновение свидетелей», министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил опасений за судьбу 20 человек, которые уже дали показания против Харадиная в Специальном суде в Гааге.

«Гаагские прокуроры должны обратить внимание на то, с кем они имеют дело. Вызов подозреваемых – это начало следственных действий. Я надеюсь, что преступления не останутся безнаказанными, независимо от того, какой резерв есть у международных судов, которые в основном судили сербов, а не другие страны на территории бывшей Югославии за преступления против сербов. Мы ожидаем, что эта практика изменится», – подчеркнул Дачич.