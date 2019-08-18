Подозрительное самоубийство родственника «хозяина Молдавии»

18.08.2019, Москва, Елена Острякова

Свояк (муж сестры) бежавшего в США бывшего «хозяина Молдавии» олигарха Влада Плахотнюка Юрий Лункашу застрелился вечером 17 августа.

Об этом пишет Noi.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как показал личный водитель погибшего Борис Бабин, Лункашу вызвал его «покататься и подышать свежим воздухом». Они отправились по трассе Яловены-Дурлешты. В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Потом он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35.

Имя Юрия Лункашу связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела здания в периметре улиц Тимиш и Бужорилор в Кишиневе, принадлежащие Плахотнюку. Одно из зданий похоже на Белый дом в Вашингтоне.

Депутат молдавского парламента от проевропейского блока ACUM Дмитрий Алайба назвал это самоубийство «подозрительным».

«Подозрительно это самоубийство. Те, кто был близок к прежнему режиму, прекрасно знают, что они, несмотря ни на что, бандиты. Может, вы участвовали в более безобидных схемах. Если вы боитесь, что можете оказаться самоубийцей, начните говорить как можно скорее. Если вы не доверяете нашей прессе или властям, отправляйтесь в другие страны. Это ваша главная защита. Только отправив его за решётку, вы будете в безопасности. Чтобы выжить, они готовы на все», – написал Алайба на своей странице в «Фейсбуке».