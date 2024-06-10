Подпадающие под бронь работники украинских предприятий начали получать повестки

Игорь Шкапа.  
10.06.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня


Даже имеющих право на бронь от армии украинцы призывают в ВСУ, что стало возможным благодарю новому закону о мобилизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Даже имеющих право на бронь от армии украинцы призывают в ВСУ, что стало возможным...

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По его словам, пока «каких-то вопиющих проблем с этим законом нет».

«Был единственный момент. Мы в законе не учли нюанс относительно предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но которые еще не успели забронировать своих работников. Это, например, предприятия, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики», – сказал депутат в интервью «РБК-Украина.

Он добавил, что для бронирования таких работников они, согласно закону, должны уточнить свои военно-учетные данные.

«А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг», – говорит Вениславский.

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