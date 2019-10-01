Подписание формулы Штайнмайера еще не значит ничего – Украина будет упираться

01.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Известие о том, что украинская делегация на переговорах в Минске, наконец, подписала согласие урегулировать конфликт по формуле Штайнмайера, – не должно вызывать оптимизма, поскольку официальный Киев наверняка будет предпринимать новые уловки, чтобы избежать гарантий соблюдения прав жителей Донбасса.

Такой прогноз в своем блоге публикует экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание украинской стороной на переговорах в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» не означает ровным счётом ничего. Это лишь микроскопический прогресс в самих переговорах, которые длятся уже пятый год (!)…Для того, чтобы по-настоящему сдвинуть процесс с мёртвой точки, Киеву необходимо признать особый статус Донбасса и закрепить его в Конституции. Будет ли это сделано? Сомневаюсь. Украина всячески затягивала этот процесс ранее, и я не вижу причин, по которым она не будет затягивать его сейчас. И пока в Киеве тянут, интеграция Донбасса домой, в Россию, будет продолжаться», – отметил он.

«Следующий момент – амнистия для всех участников процесса. Её можно принять на бумаге, но как вы видите на практике сегодняшний приезд, скажем, на заседание Верховной Рады депутатов от Донбасса Пушилина и Пасечника? Или наоборот: какой-нибудь депутат ВР с условной фамилией Порошенко решит провести «встречу с избирателями» в Донецке. Понятно, что ни в том, ни в другом случае никто никому не сможет обеспечить безопасность», – считает Долгов.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Формула предполагает, что в день проведения выборов в ЛДНР на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий, а после выводов ОБСЕ о честном проведении выборов – на постоянной основе. Российская сторона настаивает, чтобы автономный статус Донбасса был закреплен в Конституции Украины, чтобы исключить возможность его отмены как простого закона.