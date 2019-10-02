Подписание формулы Штайнмайера ухудшило ситуацию с конфликтом в Донбассе

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украина будет использовать факт подписания формулы Штайнмайера для имитации уступок со своей стороны и будет требовать уступок в свою пользу, хотя никаких реальных шагов по реализации формулы делать не собирается.

Об этом на ютуб-канале PolitWera заявил Александр Сосновский, шеф редактор аналитического портала World Economy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание формулы Штайнмайера меня никак не сделало оптимистичнее, потому что я понимаю, что это может даже сыграет негативную роль.

Теперь Украина будет говорить: «ну, мы подписали, теперь ход за вами». Это может быть самый простой хитрый ход.

Зеленский сказал абсолютно ясно – пока там находятся войска, любые войска, ничего не будет и все выборы будут проходить по конституции Украины.

По какой «конституции Украины»? Вообще-то, там речь шла немножко другом, – о том что будут созданы определенные условия.

А они все равно сейчас говорят: формулу мы подписали, но подписали в том плане, как мы ее понимаем.

Поэтому для мирового сообщества это будет сейчас представлено как некая уступка Киева – мы подписали, вот теперь давайте, русские, ЛНДР, вы теперь делаете какие-то шаги», – рассуждает Сосновский.

Отметим, что первыми пунктами формулы Штайнмайера значатся принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР и проведение этих выборов. При этом в этих пунктах ничего не говорится о «выводе войск» или «передаче контроля над границей».