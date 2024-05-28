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«Пакт за Европу» является документом, не имеющим юридической силы, поэтому в подписании пакта и не участвовали председатели партий, а только представители. Об этом заявила экс-министр юстиции Молдовы, вице-председатель партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате.

«Учитывая, что это документ не имеет юридической силы, возможно, мои коллеги и представители других партий сочли его достаточным на уровне решений или подписи генерального секретаря партии», – заявила Стамате.

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Заявление представительницы правящей партии уже вызвало нервную реакцию со стороны более мелких, не представленных в парламенте партий, подписавших «Пакт за Европу».

«Этот документ призван стать символом единства и приверженности проевропейских партий Молдовы идее европейской интеграции страны. Его ценность измеряется не только его юридическими составляющими, но и способностью донести до наших граждан и внешних партнеров четкий сигнал солидарности и решимости. Заявление Стамате о том, что пакт не имеет юридической ценности, игнорирует важность общественной приверженности европейской интеграции», — заявили в Европейской социал-демократической партии Молдовы (бывшая Демократическая партия, которую возглавлял ныне беглый теневой правитель Молдовы Влад Плахотнюк).

Остаётся лишь посочувствовать карликовым партийкам, рассчитывавшим на эффект пиара, но оказавшимся использованными подобно изделиям из тонкой резины.