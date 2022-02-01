«Подписаны по дулом пистолета»: СНБО Украины провозглашает отказ от «Минска»

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Новости Украины

Украина не собирается выполнять Минские соглашения и советует населению республик Донбасса, получившему российские паспорта, перебираться в РФ.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь возглавляемого президентом Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, выполнение «Минских соглашений» приведет к неожиданным последствиям.

«Сейчас Российская Федерация на крайних встречах постоянно настаивает, что наша страна должна начать выполнять Минские соглашения. Во-первых, я хотел бы сказать, что для нашей страны это очень опасная вещь. Это может привести к неожиданным последствиям. У нас уже один опыт был, когда, к большому сожалению, погибли наши военные возле Верховной рады. И потому я бы никогда не советовал играть с таким огнем как Минские соглашения», – сказал чиновник.

Он также напомнил слова главы МИД РФ о защите русскоязычных.

«Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь. Кроме того, я напомню, что они там выдали сотни тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области, и это может быть один из поводов, когда они будут говорить, что это уже граждане другой страны. Но если это граждане другой страны, они должны спокойно собрать свои чемоданы и отправиться в Российскую Федерацию, а не находиться на нашей территории», – заявил Данилов.

Также Данилов дал интервью агентству The Associated Press, где заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российского пистолета – и немцы, и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что эти документы невозможно реализовать».