Подписав «Минск», Киев навсегда расстанется с Донбассом и Крымом

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Выполнение Украиной «Минских соглашений» и заключение какого-либо другого «мирного» договора с Россией будет означать, что она навсегда смирилась с потерей Крыма и изменением границ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента РФ, эмигрировавший в США, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, никакая, даже самая «либеральная» российская власть, которая может сменить нынешнее руководство России, не пойдет на возвращение Крыма Украине.

«Сейчас, когда есть некое воодушевление относительно якобы потепления в украинско-российских отношениях, достижение нового соглашения, в соответствии с которым война остановится…

Если, в результате этого будут подписаны какие-либо документы, осуществлен «Минск» и так далее, новой украинской властью, это означает, что в будущем никакая другая власть в России, другая, постпутинская, которая даже, если будет либеральной, демократической, европейской, желающей исправить ошибки предшественников и восстановить международно признанную границу между Россией и Украиной в соответствии с положением на 25 декабря 1991 года, – никогда такая власть не сможет этого изменить.

Потому что подписан договор, соглашение, протокол – что угодно между украинской и российской стороной.

То есть, украинская сторона согласилась с изменением международно признанной границы. Я понимаю, что любой другой российской власти будет непросто это (сегодняшний статус-кво) изменить, но она это сделает, если не будет этого согласия, не будет этого признания с украинской стороны.

Как только это согласие получено – все, вопрос закрыт, тогда уже никто не сможет этого сделать», – рассуждает Илларионов.