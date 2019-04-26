Подписи за отставку кума Порошенко в Раде собирает его однофамилец

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку Юрия Луценко от должности генерального прокурора, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат Игорь Луценко (фракция «Батькивщины»).

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«Хочу вам всем сообщить, что в парламенте сейчас собираются подписи за отставку генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко», — сказал нардеп.

Он также уточнил, что в парламенте есть две такие инициативы — кроме Игоря Луценко с аналогичной выступил нардеп Егор Соболев. Ведь поводов для отставки генпрокурора, по словам Луценко, немало, в частности дела Майдана.

«Юрий Витальевич своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве — Генеральной прокуратурой… Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных чиновников во времена Януковича. Вы слышали хоть об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного. Более того, мы сейчас видим позорный балет по расследованию дела Курченко — это лицо коррупции Януковича», — заявил депутат от «Батькивщины».