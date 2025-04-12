«Подписывайте, что дают»: у Трампа отвергают любые поправки Украины к сделке по недрам

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Украинская делегация во главе с замминистра экономики Тарасом Качкой вот уже второй день находится в Вашингтоне, где идет новый раунд переговоровпо соглашению о добыче украинских минералов, пишет New York Times. В состав украинской делегации также входят представители министерств экономики и юстиции.

Ожидается, что переговоры продлятся два дня и будут техническими по своему содержанию, добавляет NYT. Белый дом, видимо, опасаясь, что украинцы снова “продинамят”, официально не сообщал об этой встрече.

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NYT сообщает, что новый проект повторяет все жесткие условия, которые Вашингтон выдвигал ранее:

– Украина должна возместить США миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи за время войны;

– Украина должна отдавать половину прибыли по разработке природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

– США требуют забирать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь во время войны плюс 4% годовых;

– фонд получает приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты на Украине.

Издание отмечает, что в новой версии сделки по недрам между США и Украиной, которая была направлена в Киев в конце марта. по прежнему нет упоминаний о гарантиях безопасности для Украины.

По данным агентства Reuters: атмосфера на украино-американских переговорах по недрам была «антагонистичной».

Со ссылкой на осведомленный анонимный источник агентство пишет, что перспективы прорыва на переговорах призрачны. В то же время агентство не уточняет, с какой из сторон связан источник.

В Министерстве финансов США Reuters подтвердили факт обсуждений, отметив, что они «технические по природе».

Также Reuters выяснил, что США в новом проекте соглашения по недрам требуют контроля над украинским транзитным газопроводом.

«Источник сообщил, что одним из «пасхальных яиц», обнаруженных в документе, было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта “Газпром» через Украину в Европу», – пишет агентство.

«Американцы дали понять, что мы должны подписать то, что они предлагают. Какие-либо принципиальные правки они отвергают», – жалуется анонимный источник в украинской переговорной команде.

Как видим, найм юридической компании в Штатах для продвижения более приемлемого варианта сделки по недрам, пока что не помог Банковой добиться своих целей. Продать недра в счет будущей военной помощи у Зеленского пока не выходит. Трамп по прежнему стоит на том, что доступ к ресурсам Украины – это компенсация за уже потраченные американйами деньги.