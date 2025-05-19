Подписывать мир будет временное правительство Украины без Зеленского – Телиженко

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 15:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Война на Украине будет продолжаться до конца года.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине будет продолжаться до конца года. Об этом в эфире видеоблога иноагента...

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«До конца года это все будет продолжаться. В какой-то момент может произойти так, что придет нейтральное правительство, Зеленского не будет уже, сформируется временное правительство, согласованное обеими сторонами – Вашингтоном и Москвой, и после этого начнется процесс мира.

Временное правительство подпишет мирное соглашение и обязуется провести выборы в течение шести-семи-восьми месяцев после подписания мирных соглашений. Очистка Украины от неонацистских формирований, когда сможет оппозиция принимать участие в этом процессе, понимая, что есть безопасность приехать на Украину и принимать в этом участие. Так что весь этот процесс может произойти мгновенно. И потом будет уже идти трек к миру», – заявил Телиженко.

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