Подполковник ФСО: У римлян был Карфаген, а у Киева – Крым

Новости Украины

Диверсионная активность в Крыму и на пограничных с Украиной территориях имеет своей целью подорвать уверенность российских граждан в своей защищенности. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.

«Мы прекрасно понимаем, что Крым для Украины является определенным символом, прежде всего символом свободы людей, сделавших свой выбор, и уничтожение этого символа – это первоочередная задача украинского правительства. У римлян был Карфаген, а у Киева – Крым», – отметил он.

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Украина ведет активную диверсионно-разведывательную работу, и это у нее пока получается, считает эксперт. Судя по всему, ведет она ее не самостоятельно, а используя арсенал блока НАТО, включая технику. Смысл этой работы в нанесении материального ущерба и морального давления на людей.

«На мой взгляд, это больше акция влияния, направленная на подрыв уверенности российских граждан в своей защищенности. И ее активизация происходит накануне референдумов на освобожденных территориях. Я так полагаю, что киевский режим хочет таким образом показать, что способен достать везде, даже в Крыму. Поэтому все сходится на информационном уровне», – пояснил Кашканов.

Ответными действиями, по мнению эксперта, должно быть четкое следование плану проведения специальной военной операции, но с внесением корректив по обстановке.

«Я так полагаю, что с учетом всех происходящих событий, Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности и другие причастные органы внесли или вносят поправки в свои действия, и я так полагаю, что мы их ощутим. В любом случае, жителям полуострова не стоит волноваться, полуостров защищен как внешне, так и внутри. Спецслужбы работают без перерыва и выходных. Поэтому надо всем внутренне мобилизоваться – дисциплина, внимательность, и тогда все будет хорошо», – заключил Кашканов.

Ныне живущий в Крыму бывший депутат Верховной рады Олег Царев недоумевает, почему Россия не осуществляет аналогичную комбинацию спецопераций в отношении Украины.

«Помимо диверсий на военных объектах, Украина занимается диверсиями в информационном поле, пытаясь посеять панику среди крымчан и гостей полуострова. Работают эффективно. Приведу пример. А мы делаем что-нибудь подобное? Во время ЧП на военном аэродроме в Новофедоровке в один из крупных сакских санаториев позвонили неизвестные, представившись сотрудниками МЧС, и сказали, что объявлена срочная эвакуация отдыхающих. Перед директором была поставлена задача своими силами вывезти гостей санатория на площадь Евпатории, туда МЧС подгонит автобусы и займётся дальнейшей эвакуацией и размещением людей. Директор предупредил, что у него отдыхает много инвалидов, ему сказали не беспокоиться об этом — для них обещали спецтранспорт. Чуть позже раздался ещё один звонок — звонивший представился сотрудником администрации Сак и подтвердил распоряжение МЧС. Директор начал было оповещать гостей, но потом решил перезвонить в МЧС и уточнить место, куда нужно привезти людей. В МЧС ему ответили, что в его санаторий никто не звонил, и никакой эвакуации не проводится. Эта история закончилась хорошо — можно только представить, какое количество недовольных и возмущённых людей было бы, если бы эта диверсия удалась. Но эта история не единственная. За последние несколько недель этот санаторий уже три раза «минировали». Санаторий даже запасся пластиковой посудой и водой, потому что пока идёт проверка людей собирают в безопасном месте, раздают питание и воду. Украина работает комплексно и системно — задача состоит не только в проведении терактов или диверсий как таковых, но также в том, чтобы вызвать панику у жителей и гостей Крыма», – сообщил Царев в своем блоге.