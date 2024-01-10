Подполковник Марочко: ВСУ увеличивают «серую зону»
Контратаки со стороны ВСУ продолжаются, поэтому «фронт дышит и живёт». И на некоторых участках идут серьезные бои.
Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы говорим о контратакующих действия со стороны украинских боевиков, то они не остановлены – они продолжают фиксироваться на всех участках. То есть, такая маневренная оборона идёт со всех сторон, и контратакующие действия присутствуют в довольно-таки нормальном количестве.
Нет такого, чтобы украинские боевики на разных участках не пытались вернуть ранее утраченные позиции.
Но мы сейчас продвигаемся за счёт той же маневренной обороны, когда просто истощаем противника. Противник оставляет свои позиции, а мы их занимаем.
Этот процесс довольно небыстрый, но, по крайней мере, продвижение вперёд наших войск я фиксирую на всех трёх участках в зоне ответственности Луганской народной Республики», – отметил он.
Марочко подчеркнул, что на Красно-Лиманском направлении противник увеличивает межпозиционное пространство.
«Это для гражданских так называемая «серая зона». Они оттягивают основные силы в районе Торского участка, Серебрянки, Белогоровки. Пытаются отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, и мы после таких действий, как правило, эту «серую зону» уменьшаем. Выдвигаемся на позиции, где находились украинские боевики. Так что дышит фронт, он живой, и о каких-то спокойных действиях или остановке я бы не стал говорить», – заверил эксперт.
Марочко добавил, что на некоторых участках фронта очень горячо, особенно на Донецком направлении.
«В районе Часов Яра, где происходят серьёзные сражения. И в районе населённого пункта Григорвка, Богдановка, Ивановская – там сейчас довольно-таки горячо, и обе стороны в активной фазе боевых действий.
Естественно то, что происходит на Херсонском направлении, украинские боевики пытаются перевернуть в свою «перемогу», что они занимают какие-то позиции. Действительно, они занимают территорию на нашем берегу, это порядка 2-3 квадратных метров. Это там, где лежат трупы. А больше у них «перемог» нет», – заверил Марочко.
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