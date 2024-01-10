Подполковник Марочко: ВСУ увеличивают «серую зону»

Контратаки со стороны ВСУ продолжаются, поэтому «фронт дышит и живёт». И на некоторых участках идут серьезные бои.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о контратакующих действия со стороны украинских боевиков, то они не остановлены – они продолжают фиксироваться на всех участках. То есть, такая маневренная оборона идёт со всех сторон, и контратакующие действия присутствуют в довольно-таки нормальном количестве.

Нет такого, чтобы украинские боевики на разных участках не пытались вернуть ранее утраченные позиции.

Но мы сейчас продвигаемся за счёт той же маневренной обороны, когда просто истощаем противника. Противник оставляет свои позиции, а мы их занимаем.

Этот процесс довольно небыстрый, но, по крайней мере, продвижение вперёд наших войск я фиксирую на всех трёх участках в зоне ответственности Луганской народной Республики», – отметил он.