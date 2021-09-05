Подполковник СБУ открыл тайну пропавших без вести на Донбассе

05.09.2021 01:27 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киевские власти очень рискуют испортить себе официальную статистику потерь на Донбассе, включая в список для обмена множество людей, в том числе пропавших без вести в ходе горячей фазы боевых действий.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу военнопленных, на самом ли деле такое большое их количество, есть ли у вас такая информация? И где они сосредоточены – в Донецке, Луганске?» – спросила ведущая.

«В этот список Украина включает всех, даже каких-то украинских граждан, которых задержали за разбой где-нибудь в Белгородской или Курской области, или в Ростове – это одна категория. Вторая категория – в этот список Украина включает очень много людей, которые числятся пропавшими без вести в ходе боевых действий», – ответил Прозоров.

«Должен сказать, что тут Украина может очень сильно выстрелить себе в ногу, давая вот такой список. Потому что очень много граждан, считающихся пропавшими без вести на Украине, из числа военнослужащих Нацгвардии, ВСУ, пограничников, они реально закопаны в безымянных могилах от Азовского моря до Станицы Луганской. Это всё 2014 год, когда панические отступления украинских подразделений, когда убитых закапывали просто в воронках от снарядов.

С августа месяца этого года в ДНР и ЛНР работают специально созданные межведомственные комиссии по поиску без вести пропавших лиц. Они занимаются эксгумацией таких неофициальных, незаконных захоронений. Работа идёт там колоссальная, уже вытащили десятки людей, которые считались пропавшими без вести. В основном, пока это мирные жители, которые погибли в результате обстрелов, в результате атак украинских вооруженных сил», – сообщил офицер.

«Но я уверен, что рано или поздно эти комиссии дойдут до тех захоронений, где лежат неупокоенные украинские военнослужащие, и тогда украинская сторона, и Зеленский будут выглядеть очень бледно. Экспертизы ДНК проводятся, и вытащат, а там тела убитых с шевронами украинской армии и установят, что это люди, которых Зеленский подал, как военнопленных. Это будет для них конфуз», – предсказал Прозоров.

Также он привёл один из примеров работы комиссии.

«Сейчас я слежу за работой этой комиссии, которая работает в Донецкой и Луганской области. Сейчас они даже присылают сообщения о том, что на кладбище, в населенном пункте хоронили людей в августе 14-ого года, и кладбище обстреляли украинские силовики из гранатомётов, и похоронную команду накрыло, и они даже не успели похоронить предыдущих людей, им уже пришлось хоронить своих же. Поэтому народ перестал возить мёртвых на кладбище. Хоронили уже, где придётся», – рассказал экс-подполковник СБУ.