Подполковник СБУ: Россия не хочет дробить Украину

Россия не заинтересована в дроблении Украины на множество мелких государств.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще считаю, что два фактора держат Украину сейчас наплаву. Первый фактор – наличие глобальных игроков, которых называют олигархами, которые реально получают из этого прибыль. Да – местами делясь с западными партнёрами.

И второе – то, что России невыгодно иметь здесь 20 разных бегающих с копьями государств, договариваться с ними отдельно, дипмиссии туда отправлять или миротворчески миссии. России это очень невыгодно, именно поэтому она не признает ЛНР, ДНР», – сказал экс-сбушник.