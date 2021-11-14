Подполковник СБУ: Россия не хочет дробить Украину

Подполковник СБУ: Россия не хочет дробить УкраинуНовости Украины
Россия не заинтересована в дроблении Украины на множество мелких государств.
Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вообще считаю, что два фактора держат Украину сейчас наплаву. Первый фактор – наличие глобальных игроков, которых называют олигархами, которые реально получают из этого прибыль. Да – местами делясь с западными партнёрами.
И второе – то, что России невыгодно иметь здесь 20 разных бегающих с копьями государств, договариваться с ними отдельно, дипмиссии туда отправлять или миротворчески миссии. России это очень невыгодно, именно поэтому она не признает ЛНР, ДНР», – сказал экс-сбушник.
Он утверждает, что России выгодна Украина в том виде, в котором она есть, «как бы это грустно ни звучало».
«То, что мы сами начинаем впихивать куски территорий, Крым – мы же начали торговаться на самом деле, турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым. И когда начались торги, русские сказали – стоп, подождите, так дело не пойдёт. Потому управление страны, которое мы имеем сегодня, после майдана, «революции гидности», такое впечатление, что оно насильно пытается по запчастям куда-то страну запихать и продать», – подытожил Мулык.
Спасибо!
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