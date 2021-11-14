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14.11.2021 12:05
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Подполковник СБУ: Россия не хочет дробить Украину

Новости УкраиныРоссия не заинтересована в дроблении Украины на множество мелких государств. Об этом в эфире...

Россия не заинтересована в дроблении Украины на множество мелких государств.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще считаю, что два фактора держат Украину сейчас наплаву. Первый фактор – наличие глобальных игроков, которых называют олигархами, которые реально получают из этого прибыль. Да – местами делясь с западными партнёрами.

И второе – то, что России невыгодно иметь здесь 20 разных бегающих с копьями государств, договариваться с ними отдельно, дипмиссии туда отправлять или миротворчески миссии. России это очень невыгодно, именно поэтому она не признает ЛНР, ДНР», – сказал экс-сбушник.

Он утверждает, что России выгодна Украина в том виде, в котором она есть, «как бы это грустно ни звучало».

«То, что мы сами начинаем впихивать куски территорий, Крым – мы же начали торговаться на самом деле, турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым. И когда начались торги, русские сказали – стоп, подождите, так дело не пойдёт. Потому управление страны, которое мы имеем сегодня, после майдана, «революции гидности», такое впечатление, что оно насильно пытается по запчастям куда-то страну запихать и продать», – подытожил Мулык.

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