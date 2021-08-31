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31.08.2021 10:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина, Экономика
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Подполковник СБУ: «Укроборонпром» захвачен западными рейдерами

Новости УкраиныВоенно-промышленный комплекс Украины перешел под полный контроль Соединенных Штатов и Великобритании Об этом, передает...

Военно-промышленный комплекс Украины перешел под полный контроль Соединенных Штатов и Великобритании

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, после путча 2014 года начавший сотрудничать с Россией.

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«2019 год, «Укрооборонпром» полностью переходит под контроль Запада. Это был рейдерский захват. Поменяли руководство, объявили реформу структуры. Причем план этой реформы разрабатывало министерство обороны Великобритании! Затем на все предприятия «Укроборонпрома» высадились американцы, проанализировали и определили, какие производства являются конкурентными Западу, а какие – нет. И приняли меры», – рассказал собеседник издания.

Также он добавил, что западные кураторы посчитали угрозой для своего бизнеса судостроительную отрасль, доставшуюся Украине от СССР.

«Три завода-гиганта в городе Николаеве, способные производить даже авианосцы, со столетней историей, обанкротили. Черноморский судостроительный ликвидировали. И теперь Зеленский заявляет, что собирается усилить украинский флот, закупая корабли в Великобритании», – подчеркнул Прозоров.

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