Подполковник СБУ Владимир Мулык: Зеленский попал в очень страшную ловушку

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Владимир Зеленский, поменяв руководство силовых органов, смог на короткое время «купить» себе «подушку безопасности», но ресурс не безграничен, и долго удерживать в стременах разношерстных силовиков, националистов и просто недовольных граждан руководство страны не сможет.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык.

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ПН: Какова ситуация в стране, смог ли президент Зеленский взять под контроль силовой блок после смены его руководства и конкретно националистические группировки, которые ранее курировались, в том числе, экс-министром МВД Арсеном Аваковым?

В.М: Если бы у Зеленского был кадровый резерв, то, конечно же, он бы уже всех поменял. С этой «лавкой запасных» у него проблемы, причем, очень большие. У него в системе госохраны людей Порошенко очень много, Коломойского люди, вернулись те, кто был при Хорошковском – там мухи и болото.

В СБУ – четыре центра силы. У него идет сумасшедшая война между людьми. Мы прекрасно понимаем, что силовики – это не те люди, которые просто бегают и выполняют приказы за восемь тысяч гривен. Там серьезные интересы.

Аваков за семь лет урегулировал эти вопросы и навел порядок. Да, это был аваковский порядок, но он был. Кто управляет процессами, тот и сидит у руля. Мы видим, что Зеленский никуда и ничего не ведет.

Зеленский вдруг почувствовал, что он не «зеленый» политик, а уже «дозрел», а это означает «покраснел». Соответственно, он и пользуется «красными» методами. Как большевики приходили «красные», они устраивали не просто террор – создали ВЧК, а потом переназвали его в ГПУ – Главное политическое управление.

Вот, что он хочет сделать – он из СБУ, органа контрразведки, хочет сделать политическое управление. Потому что экономический блок у него всеми силами выталкивают НАБУ, САП, ГБР и остальные внешние управленцы, которых поставили. Они забрали у него экономический блок, и управлять он может только политическим путем. Поэтому он использует все структуры в политическом режиме.

Что касается линии Арсена Борисовича, то он тоже заложил ему очень серьезные мины. Арсен Борисович, Ахметов и остальные занимаются новыми политическими проектами. Зеленский здесь будет очень серьезно проигрывать. Поэтому он хочет перекупить аваковские кадры. Но их нужно тренировать, им нужно платить, а это серьезные средства.

Не секрет, что Зеленского и пограничные, и СБУшные, и остальные спецназы кормят заграничными грантами по программам сотрудничества. Сейчас пришли эти же Билецкие, правосеки, которые остались, остальные бесхозные, а им говорят – ну, ищите работу где-нибудь. Вот у них и начинаются массовые самоубийства.

Людям не хватает ресурса, они приходят и говорят: «Кормите через аппарат, через структуры». А Зеленский сказал: «Нет». А они говорят: «Мы будем твоей хорошей «крышей» – все эти «Азовы», «Айдары» и остальные». Он говорит: «У меня есть «крыша» – СБУ.

Но, судя по всему, у него крыша «поехала», потому что Главное политическое управление, в которое скатилось СБУ, не может управлять этими процессами при чужой экономике, когда нет ресурса как такового.

Зеленский попал в очень страшную ловушку, он начал прыгать с одного поля на другое – на Юго-Восток, потом на западное поле, у Петра Порошенко его забрал. Но это длится недолго. У меня такое впечатление, что он собирается выполнить заказ, расшатать ситуацию в стране и свалить. Дадут ли ему это сделать – вот, в чем вопрос.

ПН: Многие наблюдатели говорят, что осень на Украине будет «горячая». Согласны ли вы с этим?

В.М: Без денег наших западных друзей, а Нацбанку дали возможность печатать деньги без инфляции, этого невозможно. Если бы МВФ не дали очередной транш, то Майдан начался бы после Дня Независимости.

Денег дали, и это дает возможность временного маневра Зеленскому. Но это недолго, потому что народ уже начинает петь песни узников замка Иф о том, что не нужно бояться крепостей, королей и паяцев.

Я сегодня встречался с бывшими силовиками – они улыбаются и об этом говорят. То есть, на осень анонсированы уже, поэтому и идет зачистка «Айдара», группы Кивы, «Азова», «Нацкорпусу» выставляют условия. Зеленский начинает заранее зачищать это поле через возможности, которые у него остались, полицейские.

«Качели» будут, но они не будут смертельными для власти, они пока создали денежную подушку и могут удариться об нее, не сломав хребет. Но это не помогает в долгосрочной перспективе изменить ситуацию в стране.

ПН: Так что же будет с националистическими группировками, которых курировал Аваков? Они прекратят существование?

В.М: Если это и произойдет, то это будет лишь ребрендинг. То есть, если Зеленскому удастся перекупить лидеров, а мы прекрасно знаем, откуда эти парни появились – Билецкий тот же – друг Парубия, они были в «молодняке» «Свободы» в 2004-м году еще. Так что это будет просто ребрендинг.

В 2004-м году даже Тягнибок сказал, что не будет этих людей брать к себе, пусть они в молодежке сидят, тренируют людей, а потом они выстрелили в 2014-м году, самые яркие, оторванные и так далее.

Они никуда не денутся, этих людей очень много, и их нельзя загнать в концлагеря по старой формуле или заставить работать руками. Они в любом случае будут оставаться, выдавить их, как выдавили в свое время в УНР, когда Петлюра с друзьями убежал, и Советы захватили половину Украины, так не получится. Этот «котел» будет вариться здесь, потому тут либо будут жесткие репрессии, либо на конях будут скакать анархисты.

П.Н: Говорят, «Азов» может быть причастен к смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Святошинском лесопарке в Киеве.

В.М: Это были разборки за деньги, на так называемых грантах – наличку привозили сюда люди, организовывали этот «Белорусский дом», «азовцы» там же работали. То есть, это внутренние разборки между политическими бандитами. Никаких скрытых войн между ФСБ, КГБ на нашей территории не будет. Здесь будет только зачистка чужих, западных спецслужб.

ПН: А насколько активны украинские спецслужбы и диверсанты?

В.М: У нас нет никаких диверсантов. Сегодня очень сложно даже нелегалам – они готовятся годами, а с этой цифровизацией, отпечатками пальцев, глаз, лиц – сейчас за головы хватаются СВРовцы всего мира. Реально послать человека куда-то работать, чтобы он остался невидимым – невозможно. Ситуация такова, что только договоренность между странами, в дружественном режиме это возможно. А у нас кругом враги, мы никуда никого послать не можем.

А здесь работают и Моссад, и Ми-6, и ЦРУ. Российскую СВР выдавили отсюда, белорусских КГБистов здесь все знают в лицо. То есть, по линии разведки – то, что рассказывают: «прислали, убили» – это все бред сивой кобылы.

ПН: Еще несколько лет назад, при президенте Петре Порошенко на слуху были вылазки украинских диверсантов в Крым, нередко их успевали разоблачить российские спецслужбы. Какова вероятность повторения этого сегодня?

В.Н: Как таковых «спящих» нет. Когда на разведке работал приснопамятный Кондратюк (Валерий Кондратюк – экс-глава Службы внешней разведки Украины, – авт.), который у Порошенко рулил процессами, он же подвел и подставил Зеленского. Он обманывал его, что мы дадим вам информацию, а на самом деле информация додумывалась на коленях в кабинетах, это мне известно. Это он посылал туда группы, эти группы моментально вычислялись русскими пограничниками. Пограничники входят в России в систему госбезопасности, и это очень настроенная работа. У русских она намного более эффективна. Это были последние издыхания украинской разведки.

ПН: Существуют ли так называемые секретные тюрьмы СБУ, где из подозреваемых выбивали показания и делали их «агентами Кремля» при предыдущем президенте?

В.М: Это все есть. На самом деле, это не тюрьмы в том понимании, которые мы себе представляем. Это приехали в школу, в подвал разбитый, разваленный, завезли быстренько людей, профилактировали профилактатором – то есть, дубинкой, электрошоком и другими способами. СБУшники, так называемая бывшая гэбня, скатились в чисто милицейский беспредел. Гэбистов как таковых нет, есть ЧК или гестапо военного периода, без СМЕРШа, без спецопераций. Пришли – побили, поломали ногти, услышали то, что им надо, и вот на этом дело и кончилось. Человека куда-то передали, написали на него, что он представляет угрозу нацбезопасности. Это есть, такое существует и сейчас.

ПН: Какие настроения сегодня среди украинских силовиков?

В.М: После выхода силовиков под Раду, когда Аваков уходил, Зеленский сдался, поднял лапки и выплатил силовикам не все, но очень серьезно поднял. Вчера вечером капнуло по две тысячи моим многим коллегам, и сегодня утром пенсионерам по две тысячи. Они добились своего, попугали президента.

Но ему кажется, что он купил силовиков, а это не так, потому что аппетиты имеют свойство расти – при том, что инфляция, цены на продукты и так далее растет. Но на этот момент пока силовиков немножко купили. Дали небольшую взятку и увеличили пенсии. Но Зеленский долго не сможет удерживать эту линию – работы у людей все равно нет серьезной.