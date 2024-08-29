Во вторжении ВСУ в Курскую область американские уши торчат отовсюду – от передачи Киеву разведданных – до вооружений и непосредственного участия натовских специалистов и наёмников.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас было предвидение и, конечно, наше оборудование, коммуникации и разведка, данные наблюдений – всё это предоставляется по запросу нашим правительством украинской армии и политикам. Так что мы вовлечены в происходящее на Украине, как свинья вовлечена в завтрак. Мы являемся частью этого. Я думаю, это было что-то такое, что они согласовали с военачальниками и стратегами даже в Пентагоне, который говорит теперь: мы были удивлены, мы ничего не знали. Мы вовлечены в это вместе с американцами, я имею в виду, что у нас есть американские наёмники, американские добровольцы и другие военные силы НАТО на местах, участвующие в этом вторжении в Курск. Нет никакого шанса, что мы не являемся частью этого. Мы даём им оружие и говорим: не делай того, не делай этого. Но на самом деле окончательное решение остаётся за Зеленским. Такова наша политика», – сказала Квятковски.