Подполковник США: Русские достигли тактических целей на Харьковщине

В боях на Харьковщине русские успешно достигают одной из целей наступления – систематического уничтожения обороноспособности Украины.

Об этом на своём канале заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в совместном эфире с полковником армии США в отставке, планировщиком ряда крупных военных кампаний Дугласом Макгрегором, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В западных СМИ многие люди говорят, что это был большой провал – Россия пыталась атаковать Харьков. Но даже если они потерпели неудачу, и их остановили, украинская сторона перебросила значительные подкрепления в этот район. И после того, как русские добились довольно хороших успехов в первые 5-6 дней, украинская сторона перебросила достаточно подкреплений, и теперь у них примерно трёхкратное преимущество над русскими в этом районе, и сейчас они начинают некоторые локальные контратаки. Но проблема в том, мне не кажется, что у Путина когда-либо было намерение взять Харьков, для чего, вероятно, потребовались бы сотни тысяч военнослужащих. Вместо этого он втянул их в ситуацию, подобную той, что была в Бахмуте и в Авдеевке, куда бросались все подкрепления, а затем с помощью превосходящей огневой мощи России они просто продолжают уничтожать украинских солдат. Так что, на мой взгляд, тактическая цель русских достигнута. Они просто пытаются уничтожить большую часть обороноспособности украинцев», – объяснил Дэвис.

Дуглас Макгрегор во всём согласился с американским подполковником.

«Это совершенно верно… Это делается для того, чтобы снова создать буферную зону, чтобы уменьшить атаки на Белгород и в то же время ещё больше растянуть и без того перегруженные украинские ресурсы и нанести ещё больший ущерб украинским войскам. Война на истощение – это не то, чем мы занимались на Западе уже давно, но именно это делают русские на Украине», – сказал Макгрегор.