Подполковник США: Ударом по Полтаве русские послали четкий сигнал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ракетный удар по военному Институту связи в Полтаве был ответом на вторжение ВСУ в Курскую область и обстрелы гражданских объектов

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Наполитано назвал разгромленный полтавский институт украинским аналогом Вест Поинта, но с тем отличием, что тот находится в жилом районе, а не сельской местности.

«Я думаю, что Россия посылает сигнал, который заключается в том, что вторжение и нанесение ударов по гражданским объектам на территории России, что уже сделали украинцы, является одним из ожидаемых ответов. Ещё хотел бы отметить использование гиперзвуковых ракет, особенно против некоторых объектов инфраструктуры, чтобы напомнить украинцам, что приближается зима. А одной из самых уязвимых точек Украины является её энергосистема. Думаю, что некоторые действия, которые сейчас предпринимает Россия, направлены на то, чтобы напомнить, что они не так агрессивны, как могли бы быть, чтобы уничтожить определённые объекты. Так что, я думаю, это своего рода был символический удар по академии, которая находится в жилом районе, но всё же это военная цель», – сказал Шиффер.