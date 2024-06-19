Если бы на Западе высказывал мнение народ, а не политические лидеры, то проблем с урегулированием конфликта на Украине на условиях президента РФ Владимира Путина не возникло бы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова с призывом к Западу, который за своей реальной политикой не видит реальной ситуации, быть последовательным в своей «демократичности» и спросить у своего народа, что нужно делать в ответ на предложения Путина.



«Это хороший ход – спросить свой народ о том, чего он хочет. Потому что Лавров и любой глобальный наблюдатель прекрасно знает, что в этих странах разжигается война и тратятся богатства на разрушительное оружие и враждебность. Если спросить людей в этих странах, это не то, что они хотят. И забавно, что демократия – это те, кто не слушает свой народ. Немного было на парламентских выборах в ЕС – они прислушались к людям и были шокированы, услышав, что, на самом деле, люди не хотят войны. Так что Лавров напоминает Западу и всем нам, что там есть немного добра, и оно в сердцах отдельных людей. И если бы мы прислушались к этому, если бы правительства прислушались к своему народу, тогда бы мы не оказались в таких ситуациях, и планета могла бы предотвратить своё собственное разрушение», – сказала Квятковски.