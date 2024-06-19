Подполковник ВВС США: Западу нужно услышать Лаврова, чтобы уберечь мир от разрушения

Максим Столяров.  
19.06.2024 21:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если бы на Западе высказывал мнение народ, а не политические лидеры, то проблем с урегулированием конфликта на Украине на условиях президента РФ Владимира Путина не возникло бы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы на Западе высказывал мнение народ, а не политические лидеры, то проблем с...

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Она прокомментировала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова с призывом к Западу, который за своей реальной политикой не видит реальной ситуации, быть последовательным в своей «демократичности» и спросить у своего народа, что нужно делать в ответ на предложения Путина.

«Это хороший ход – спросить свой народ о том, чего он хочет. Потому что Лавров и любой глобальный наблюдатель прекрасно знает, что в этих странах разжигается война и тратятся богатства на разрушительное оружие и враждебность. Если спросить людей в этих странах, это не то, что они хотят. И забавно, что демократия – это те, кто не слушает свой народ. Немного было на парламентских выборах в ЕС – они прислушались к людям и были шокированы, услышав, что, на самом деле, люди не хотят войны.

Так что Лавров напоминает Западу и всем нам, что там есть немного добра, и оно в сердцах отдельных людей. И если бы мы прислушались к этому, если бы правительства прислушались к своему народу, тогда бы мы не оказались в таких ситуациях, и планета могла бы предотвратить своё собственное разрушение», – сказала Квятковски.

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