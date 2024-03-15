Подпольщик под видом дальнобойщика следил за кораблями ВМСУ

Российская спецслужбы продолжают проводить разведывательные операции в украинском тылу

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«В результате спецоперации в Запорожье задержан агент военной разведки России, разведывавший места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей. В зоне его особого внимания находились пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки. Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ», – говорится в сообщении.