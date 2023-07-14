Подпольщик превратил свой дом в наблюдательный пункт за ВСУ

14.07.2023 10:59
  (Мск) 
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


Жители подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса продолжают оказывать помощь России в выявлении позиций ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Жители подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса продолжают оказывать помощь России в выявлении позиций ВСУ....

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«В результате спецоперации на Донетчине задержан «расконсервированный» информатор ФСБ, который передавал агрессору информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск. В зоне особого внимания фигуранта были колонны тяжелой и специальной техники. В частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, задействованные в контрнаступлении Сил обороны.

Для сбора разведданных злоумышленник занимал позицию на балконе собственной квартиры. Через окно он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн», – говорится в сообщении.

Собранную информацию подпольщик отсылал в МГБ ДНР.

В СБУ утверждают, что эти данные требовались «для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск».

Отмечается, что задержанным оказался 48-летний житель Доброполья. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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