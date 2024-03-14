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На подконтрольных киевскому режиму территориях местные жители продолжают оказывать поддержку российской армии в демилитаризации Украины

Так, в Харьковской области подпольщик планировал подрыв железной дороги, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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«В результате спецоперации задержан вражеский диверсант, пытавшийся взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции. Злоумышленником оказался местный житель, работавший на Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (известное как ГРУ). По имеющимся данным, для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в домашних условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки РФ», – говорится в сообщении.

Диверсией планировалось «нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов» ВСУ на Лиманском направлении.

Кроме того, задержанный собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде на Днепропетровщине.

А вот в Николаеве местный житель устроил в своей квартире наблюдательный пункт, из которого отслеживал движение колонн техники.

«Из окон жилья он наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. Также при движении украинской боевой техники злоумышленник пытался установить ее ориентировочное количество и обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений», – отчитываются в украинской спецслужбе.

Утверждается, что во время задержания подпольщик вместе с сыном оказывал физическое сопротивление.