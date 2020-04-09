09.04.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Донбасс, Происшествия, Украина
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Подпольщики уничтожили памятник карателям Донбасса




В Старобельском районе подконтрольной Киеву части Луганщины неизвестный разрушил памятный знак в честь создания украинского карательного добробата «Айдар», отличавшегося особыми зверствами в ходе войны на Донбассе.

Видеоролик с камеры наблюдения опубликовал у себя в «Facebook» бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В селе Луганской области неизвестный хороший человек разрушил памятный знак нацистского батальона «Айдар». Про «подвиги» данного добробата, известно всем жителям оккупированного нацистской Украиной Донбасса. Это и убийства мирных жителей, и мародерства, грабежи и изнасилования, и ещё многое, за что всех этих преступников будут судить», – прокомментировал видео экс-депутат.

Кроме того, он заверил, что это только начало.

«Под всеми убийцами будет гореть земля под ногами. Всем им будет мало места на этой земле», – добавил Журавко.

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