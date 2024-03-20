Украина должна использовать на фронте любой человеческий ресурс – от иностранных наёмников до осужденных, чтобы уменьшить нагрузку на трудоспособное гражданское население страны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддерживаю это решение (о мобилизации осуждённых – ред.), есть подполковник Михаил «Лермонтов» Николов (на фото – ред.), который был легендарным командиром роты штурмового батальона «Донбасс», он был в плену в Иловайске, он потом воевал в ВСУ в подразделении «Донбасс – Украина».

Следующие годы, я так понимаю, он выполнял задания в определённых спецподразделениях, и сейчас точно так же воюет. И он высказался с желанием, что готов возглавить подобное подразделение и будет эффективно выполнять задачи.

Я уверен, если ему будет обеспечено надлежащее правовое обеспечение этого процесса, он надлежащим образом будет этим руководить и достигать результатов. Это важно делать, потому что любой человеческий ресурс от иностранных добровольцев до такого спецконтингента из тюрем должен быть задействован, чтобы просто уменьшить нагрузку на обычное трудоспособное гражданское население Украины», – рассуждал Карась.