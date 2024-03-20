Подразделение украинских зеков возглавит каратель и головорез из батальона «Донбасс»

Тарас Стрельцов.  
20.03.2024 19:15
  (Мск) , Львов
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина должна использовать на фронте любой человеческий ресурс – от иностранных наёмников до осужденных, чтобы уменьшить нагрузку на трудоспособное гражданское население страны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна использовать на фронте любой человеческий ресурс – от иностранных наёмников до осужденных,...

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«Поддерживаю это решение (о мобилизации осуждённых – ред.), есть подполковник Михаил «Лермонтов» Николов (на фото – ред.), который был легендарным командиром роты штурмового батальона «Донбасс», он был в плену в Иловайске, он потом воевал в ВСУ в подразделении «Донбасс – Украина».

Следующие годы, я так понимаю, он выполнял задания в определённых спецподразделениях, и сейчас точно так же воюет. И он высказался с желанием, что готов возглавить подобное подразделение и будет эффективно выполнять задачи.

Я уверен, если ему будет обеспечено надлежащее правовое обеспечение этого процесса, он надлежащим образом будет этим руководить и достигать результатов. Это важно делать, потому что любой человеческий ресурс от иностранных добровольцев до такого спецконтингента из тюрем должен быть задействован, чтобы просто уменьшить нагрузку на обычное трудоспособное гражданское население Украины», – рассуждал Карась.

У нацика уточнили, должно ли такое формирование быть отдельным спецподразделением.

«Однозначно, только отдельное подразделение. Это не может быть рота в составе какой-то бригады, это исключено. Это отдельное подразделение, которое действует, наверное, с какими-то спецслужбами, может, в составе СБУ, или как отдельный там центр, или в составе ГУР. Специфическое подразделение… или, может быть, и в составе вооружённых сил», – допустил Карась.

Отметим, батальон «Донбасс» Нацгварлдии Украины, который в 2014 году был выбит из Иловайска, отличался особой жестокостью по отношению к местному населению. Каратели практиковали пытки, похищения, мародёрство, убийства, о чём говорилось в специальном докладе управления верховного комиссара ООН по нарушениям прав человека и международного гуманитарного права.

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