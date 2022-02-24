Подразделения ЛНР освобождают занятые ВСУ территории

24.02.2022  15:38 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Новороссия


Подразделения ЛДНР освобождают занятые ВСУ населённые пункты один за другим, обеспечивая плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом сообщил находящийся на месте событий офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Подразделения Народной милиции уже освободили населённый пункт Лопаскино и продолжают расширять плацдарм для освобождения дальнейших территорий по ту сторону реки Северский Донец», – сказал он.

Офицер также продемонстрировал понтонный мост, через который осуществляется переброска сил и техники защитников Донбасса.

«Первые шаги по нашей земле родной области. Я последний раз здесь был восемь лет назад. Сейчас здесь земля, которую я снова называю родной. Здесь Луганская Народная Республика», – резюмировал Филипоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть