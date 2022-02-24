Подразделения ЛНР освобождают занятые ВСУ территории

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Подразделения ЛДНР освобождают занятые ВСУ населённые пункты один за другим, обеспечивая плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом сообщил находящийся на месте событий офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделения Народной милиции уже освободили населённый пункт Лопаскино и продолжают расширять плацдарм для освобождения дальнейших территорий по ту сторону реки Северский Донец», – сказал он.

Офицер также продемонстрировал понтонный мост, через который осуществляется переброска сил и техники защитников Донбасса.

«Первые шаги по нашей земле родной области. Я последний раз здесь был восемь лет назад. Сейчас здесь земля, которую я снова называю родной. Здесь Луганская Народная Республика», – резюмировал Филипоненко.