Подразделения терообороны стали головной болью ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подразделения территориальной обороны Украины укомплектованы немотивированным личным составом и управляются безграмотными командирами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас бригады ТРО превратились в проблему, а не в дополнительное средство сдерживания неприятеля. Почему? Потому что они укомплектованы, во-первых, максимально далеко от штатного расписания. Они укомплектованы, не говорю полностью, но большим количеством немотивированных бойцов, которыми управляют не очень компетентные командиры. Я уже не говорю о вооружении, о поставках, которые находятся на самом низком уровне среди всех соединений сил обороны», – жалуется депутат.

Он считает, что Украине следует пересмотреть роль подразделений теробороны и использовать их «как ресурс пополнения линейных бригад».